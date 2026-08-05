Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли за сутки свыше 325 военных, две бронемашины и станцию РЭБ в зоне действий группировки "Центр".
- Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции.
- Нанесено поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки свыше 325 военных, две бронемашины и станцию РЭБ в зоне действий группировки "Центр", сообщило в среду Минобороны РФ.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 325 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.
Ведомство отмечает, что подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"* и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Водянское, Анновка, Грузское, Новотроицкое, Новогригоровка, Матяшево Донецкой Народной Республики и Райполе Днепропетровской области.
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