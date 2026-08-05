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ВС России поразили транспортно-логистический центр в Киеве - РИА Новости, 05.08.2026
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08:29 05.08.2026 (обновлено: 10:26 05.08.2026)
ВС России поразили транспортно-логистический центр в Киеве

ВС России поразили транспортно-логистический центр по производству БПЛА в Киеве

© AP Photo / Efrem LukatskyПожарные на месте удара в Киеве
Пожарные на месте удара в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Пожарные на месте удара в Киеве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Киевской области.
  • Поражен транспортно-логистический центр «Транс-логистик», который занимался производством дронов и распределением материально-технических средств для ВСУ.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили в Киеве транспортно-логистический центр по производству дронов и распределению материально-технических средств в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России.
Военное ведомство ранее сообщало, что сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которого поражены транспортно-логистические и распределительные центры в городе Киеве и Киевской области.
"В городе Киев поражен транспортно-логистический центр "Транс-логистик", осуществляющий производство беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, а также хранение и распределение материально-технических средств в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
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