Кроме того, южнее Одессы бойцы атаковали три сухогруза с вооружением и военным имуществом, добавили в ведомстве.

В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военную инфраструктуру и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов они применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.