Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России ночью поразили транспортно-логистические центры в Киеве и области, сообщили в Минобороны.
- Их использовали для хранения военных грузов и комплектующих для дронов.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российская армия ночью нанесла массированный удар по центрам хранения военных грузов и комплектующих для дронов в Киеве, сообщило Минобороны.
Среди пораженных целей:
- "МЛП-Чайка" и "Эпицентр" — сортировка и доставка компонентов для производства БПЛА;
- инновационный терминал и логистический центр "Новая почта", где находятся товары двойного назначения, в том числе для создания роботизированных комплексов и средств РЭБ;
- "Транс-логистик", осуществляющий сборку беспилотников и хранение материально-технических средств для ВСУ;
- логистические центры "Терминал Бровары", "Рабен Украина" и "Бровары" в Киевской области, используемые для распределения комплектующих для дронов.
Кроме того, южнее Одессы бойцы атаковали три сухогруза с вооружением и военным имуществом, добавили в ведомстве.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военную инфраструктуру и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов они применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.