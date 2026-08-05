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Минобороны назвало цели массированного удара по Киеву - РИА Новости, 05.08.2026
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08:19 05.08.2026 (обновлено: 10:48 05.08.2026)
Минобороны назвало цели массированного удара по Киеву

ВС РФ нанесли удары по объектам в Киеве и области

© REUTERS / Thomas PeterПожарные на месте удара в Киеве
Пожарные на месте удара в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Пожарные на месте удара в Киеве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России ночью поразили транспортно-логистические центры в Киеве и области, сообщили в Минобороны.
  • Их использовали для хранения военных грузов и комплектующих для дронов.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российская армия ночью нанесла массированный удар по центрам хранения военных грузов и комплектующих для дронов в Киеве, сообщило Минобороны.
Среди пораженных целей:
  • "МЛП-Чайка" и "Эпицентр" — сортировка и доставка компонентов для производства БПЛА;
  • инновационный терминал и логистический центр "Новая почта", где находятся товары двойного назначения, в том числе для создания роботизированных комплексов и средств РЭБ;
  • "Транс-логистик", осуществляющий сборку беспилотников и хранение материально-технических средств для ВСУ;
  • логистические центры "Терминал Бровары", "Рабен Украина" и "Бровары" в Киевской области, используемые для распределения комплектующих для дронов.
Кроме того, южнее Одессы бойцы атаковали три сухогруза с вооружением и военным имуществом, добавили в ведомстве.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военную инфраструктуру и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов они применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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