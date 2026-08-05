ВС России поразили логистический центр в Киевской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Вооруженные силы РФ поразили логистический центр «Терминал Бровары» в Киевской области, где хранились комплектующие для беспилотных летательных аппаратов.

ВС РФ также поразили транспортно-логистический центр «Рабен Украина» — крупный узел по распределению и хранению комплектующих для БПЛА различного назначения.

Нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили в Киевской области логистический центр "Бровары", где хранились беспилотники самолетного типа и комплектующие к ним, сообщило Минобороны России.

Киевской области. Военное ведомство ранее сообщало, что сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которого поражены транспортно-логистические и распределительные центры в городе Киеве

"В Киевской области поражен логистический центр "Терминал Бровары", осуществляющий хранение комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, в том числе иностранного производства", - говорится в сообщении

Помимо этого, был поражен логистический центр "Терминал Бровары", осуществляющий хранение комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, в том числе иностранного производства.