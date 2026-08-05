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ВС России поразили логистический центр в Киевской области - РИА Новости, 05.08.2026
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08:21 05.08.2026 (обновлено: 09:08 05.08.2026)
ВС России поразили логистический центр в Киевской области

ВС России поразили логистический центр "Бровары" под Киевом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы РФ поразили логистический центр «Терминал Бровары» в Киевской области, где хранились комплектующие для беспилотных летательных аппаратов.
  • ВС РФ также поразили транспортно-логистический центр «Рабен Украина» — крупный узел по распределению и хранению комплектующих для БПЛА различного назначения.
  • Нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили в Киевской области логистический центр "Бровары", где хранились беспилотники самолетного типа и комплектующие к ним, сообщило Минобороны России.
Военное ведомство ранее сообщало, что сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которого поражены транспортно-логистические и распределительные центры в городе Киеве и Киевской области.
"В Киевской области поражен логистический центр "Терминал Бровары", осуществляющий хранение комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, в том числе иностранного производства", - говорится в сообщении.
Помимо этого, был поражен логистический центр "Терминал Бровары", осуществляющий хранение комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, в том числе иностранного производства.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что сегодня ночью ВС РФ поразили транспортно-логистический центр Бровары "Рабен Украина" - крупный узел по распределению и хранению комплектующих для беспилотных летательных аппаратов различного назначения;
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