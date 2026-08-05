Названа средневзвешенная цена нового автомобиля в России

Из той же презентации следует, что средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом в июле составила 1,17 миллиона рублей.

Ранее в среду в "Автостате" сообщили, что в середине лета на российском рынке было реализовано 122,1 тысячи новых легковых автомобилей, это на 1,2% больше, чем в июле прошлого года.