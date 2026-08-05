Названа средневзвешенная цена нового автомобиля в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам июля составила 3,51 миллиона рублей.
- Средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом в июле составила 1,17 миллиона рублей.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам июля составила 3,51 миллиона рублей, следует из презентации агентства "Автостат".
"Динамика цен… июль 2026… новые автомобили: 3,51 миллиона рублей", - говорится на слайде презентации, представленной заместителем начальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрием Ярыгиным.
Из той же презентации следует, что средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом в июле составила 1,17 миллиона рублей.
Ранее в среду в "Автостате" сообщили, что в середине лета на российском рынке было реализовано 122,1 тысячи новых легковых автомобилей, это на 1,2% больше, чем в июле прошлого года.