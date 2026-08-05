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Названа средневзвешенная цена нового автомобиля в России - РИА Новости, 05.08.2026
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10:55 05.08.2026
Названа средневзвешенная цена нового автомобиля в России

«Автостат»: средневзвешенная цена нового авто в России составила 3,51 млн рублей

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка
Рублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Рублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам июля составила 3,51 миллиона рублей.
  • Средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом в июле составила 1,17 миллиона рублей.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам июля составила 3,51 миллиона рублей, следует из презентации агентства "Автостат".
"Динамика цен… июль 2026… новые автомобили: 3,51 миллиона рублей", - говорится на слайде презентации, представленной заместителем начальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрием Ярыгиным.
Из той же презентации следует, что средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом в июле составила 1,17 миллиона рублей.
Ранее в среду в "Автостате" сообщили, что в середине лета на российском рынке было реализовано 122,1 тысячи новых легковых автомобилей, это на 1,2% больше, чем в июле прошлого года.
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