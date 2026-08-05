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Цена на золото поднялась выше 4200 долларов впервые за месяц - РИА Новости, 05.08.2026
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09:07 05.08.2026
Цена на золото поднялась выше 4200 долларов впервые за месяц

Цена на золото поднялась выше 4200 долларов за тройскую унцию, впервые с 6 июля

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Биржевая цена на золото растет более чем на 1%.
  • Цена на золото впервые почти за месяц поднялась выше 4200 долларов за тройскую унцию.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Биржевая цена на золото растет более чем на 1%, и показатель впервые почти за месяц поднялся выше 4200 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.28 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 44,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,07%, - до 4196,9 доллара за тройскую унцию, а минутами ранее показатель достигал 4200,22 пункта, впервые с 6 июля находясь выше отметки в 4200 долларов.
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