Цена на золото поднялась выше 4200 долларов впервые за месяц

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Биржевая цена на золото растет более чем на 1%, и показатель впервые почти за месяц поднялся выше 4200 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.28 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 44,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,07%, - до 4196,9 доллара за тройскую унцию, а минутами ранее показатель достигал 4200,22 пункта, впервые с 6 июля находясь выше отметки в 4200 долларов.