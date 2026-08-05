ЦБ рассказал, из-за чего может вырасти инфляция

Краткий пересказ от РИА ИИ Темпы роста денежной массы в РФ в этом году усиливают проинфляционные риски.

Денежная масса во втором квартале этого года росла быстрее, чем в первом, из-за ускорения роста кредитования и активного исполнения бюджетных расходов.

Для ограничения влияния бюджета на совокупный спрос требуется поддерживать жесткость денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить более сдержанный рост кредитования.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Темпы увеличения денежной массы в России, наблюдаемые в текущем году, способствуют усилению инфляционных рисков на прогнозном горизонте, следует из материала Банка России " Темпы увеличения денежной массы в России, наблюдаемые в текущем году, способствуют усилению инфляционных рисков на прогнозном горизонте, следует из материала Банка России " Резюме обсуждения ключевой ставки ".

"Отдельные участники подчеркивали, что наблюдаемые темпы роста денежной массы в этом году усиливают проинфляционные риски на прогнозном горизонте", - сказано в материалах.

В документе отмечается, что во втором квартале темпы роста денежной массы ускорились по сравнению с первым кварталом, чему способствовали более активное кредитование и интенсивное исполнение бюджетных расходов.

Также в материале поясняется, что суммарный прирост денежной массы с начала года к июню превысил верхнюю границу диапазона значений, характерных для 2016–2019 годов, и, по оценке регулятора, по итогам года темпы ее роста, вероятно, окажутся выше апрельского прогноза.

Участники обсуждения ключевой ставки указали, что значительный вклад бюджета в расширение денежной массы требует сохранения достаточно жесткой денежно-кредитной политики. По их мнению, это необходимо для сдерживания совокупного спроса за счет более умеренного роста кредитования по сравнению со вторым кварталом 2026 года.