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ЦБ рассказал, из-за чего может вырасти инфляция - РИА Новости, 06.08.2026
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16:30 05.08.2026 (обновлено: 00:29 06.08.2026)
ЦБ рассказал, из-за чего может вырасти инфляция

ЦБ: темпы роста денежной массы в России усиливают проинфляционные риски

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Темпы роста денежной массы в РФ в этом году усиливают проинфляционные риски.
  • Денежная масса во втором квартале этого года росла быстрее, чем в первом, из-за ускорения роста кредитования и активного исполнения бюджетных расходов.
  • Для ограничения влияния бюджета на совокупный спрос требуется поддерживать жесткость денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить более сдержанный рост кредитования.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Темпы увеличения денежной массы в России, наблюдаемые в текущем году, способствуют усилению инфляционных рисков на прогнозном горизонте, следует из материала Банка России "Резюме обсуждения ключевой ставки".
"Отдельные участники подчеркивали, что наблюдаемые темпы роста денежной массы в этом году усиливают проинфляционные риски на прогнозном горизонте", - сказано в материалах.
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В документе отмечается, что во втором квартале темпы роста денежной массы ускорились по сравнению с первым кварталом, чему способствовали более активное кредитование и интенсивное исполнение бюджетных расходов.
Также в материале поясняется, что суммарный прирост денежной массы с начала года к июню превысил верхнюю границу диапазона значений, характерных для 2016–2019 годов, и, по оценке регулятора, по итогам года темпы ее роста, вероятно, окажутся выше апрельского прогноза.
Участники обсуждения ключевой ставки указали, что значительный вклад бюджета в расширение денежной массы требует сохранения достаточно жесткой денежно-кредитной политики. По их мнению, это необходимо для сдерживания совокупного спроса за счет более умеренного роста кредитования по сравнению со вторым кварталом 2026 года.
Согласно данным Центробанка, доля наличных средств в структуре денежной массы в июне увеличилась до 14,7% против 14,5% месяцем ранее. При этом регулятор отмечал, что данный показатель остается вблизи исторически минимальных значений.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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