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В Троицке обустроили новую пляжную зону - РИА Новости, 05.08.2026
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В Троицке обустроили новую пляжную зону

В Троицке обустроили новую пляжную зону на реке Десна

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкВид на реку Десна
Вид на реку Десна - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Александр Кожохин
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили новую пляжную зону в городе Троицке, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Развитию городской инфраструктуры для качественного отдыха жителей уделяется особое внимание. В этом году открыли 15 зон отдыха у воды, они обустроены по новому формату - с максимальным комфортом для москвичей и гостей столицы. Организовали пляж на излучине реки Десна в уже существующей зоне отдыха "Заречье", там ранее были созданы все условия для отдыха и занятий спортом, теперь для жителей доступно и комфортное времяпровождение у воды", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что на площади более 6 тысяч квадратных метров появился настоящий городской мини-курорт с шезлонгами, зонтиками и навесами.
"Дополнительно поставили комплекты столов со стульями, обновили детскую площадку и площадку для воркаута, организовали зону для игры в пляжный волейбол. На новом пляже работают два бассейна, температура воды в них поддерживается на уровне 28 градусов. На смотровой площадке установили лавочки, три небольших пирса можно использовать как причал для лодок", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на новом пляже обустроена вся необходимая инфраструктура - раздевалки, душевые кабины, пункт проката оборудования, кафе, помещения для различных служб и проведения занятий.
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