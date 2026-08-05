В Троицке обустроили новую пляжную зону

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили новую пляжную зону в городе Троицке, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Развитию городской инфраструктуры для качественного отдыха жителей уделяется особое внимание. В этом году открыли 15 зон отдыха у воды, они обустроены по новому формату - с максимальным комфортом для москвичей и гостей столицы. Организовали пляж на излучине реки Десна в уже существующей зоне отдыха "Заречье", там ранее были созданы все условия для отдыха и занятий спортом, теперь для жителей доступно и комфортное времяпровождение у воды", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что на площади более 6 тысяч квадратных метров появился настоящий городской мини-курорт с шезлонгами, зонтиками и навесами.

"Дополнительно поставили комплекты столов со стульями, обновили детскую площадку и площадку для воркаута, организовали зону для игры в пляжный волейбол. На новом пляже работают два бассейна, температура воды в них поддерживается на уровне 28 градусов. На смотровой площадке установили лавочки, три небольших пирса можно использовать как причал для лодок", - отметил Бирюков.