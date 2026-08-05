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У россиян появится возможность оплатить проезд в транспорте через "Макс" - РИА Новости, 05.08.2026
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00:44 05.08.2026 (обновлено: 01:07 05.08.2026)
У россиян появится возможность оплатить проезд в транспорте через "Макс"

Оплата проезда в транспорте через "Макс" заработает по всей России с 1 сентября

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОплата проезда через чат-бот мессенджера МАХ в общественном транспорте
Оплата проезда через чат-бот мессенджера МАХ в общественном транспорте - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Оплата проезда через чат-бот мессенджера МАХ в общественном транспорте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября 2026 года перевозчики получат возможность продавать билеты и принимать оплату через мессенджер "Макс".
  • Это расширит круг привычных вариантов оплаты, но не заменит их.
  • Такая функция уже доступна в Новосибирской области в тестовом режиме.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. С 1 сентября 2026 года станет доступнаоплата проезда в общественном транспорте через "Макс", рассказала РИА Новости член комиссии по развитию пассажирских перевозок общественного совета при Минтрансе Кира Доросева.
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"С 1 сентября 2026 года перевозчикам разрешают продавать билеты и принимать оплату через электронные сервисы, в том числе через мессенджер "Макс". <...> Это логичный шаг: билет на транспорт становится обычной цифровой услугой, как оплата коммуналки или покупка в магазине, а билет и подтверждение оплаты можно хранить в электронном виде", — объяснила она.
По словам Доросевой, билеты можно будет купить заранее, а посадка будет проходить быстрее. Эксперт подчеркнула, что также сократится число расчетов наличными.
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Кроме того, собеседница агентства выразила уверенность, что новый способ позволит избежать спорные ситуации с непройденной оплатой или с отсутствием карты.
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"При этом с точки зрения интересов пассажиров важно, что цифровые способы оплаты расширяют круг привычных вариантов оплаты, а не заменяют их. Транспорт остается доступным для всех, включая пожилых людей и тех, у кого нет смартфона", — резюмировала член общественного совета.
Новая функция уже доступна в тестовом режиме в Новосибирской области. Чтобы ей воспользоваться, необходимо:
  • оформить цифровой ID в мессенджере;
  • привязать его к аккаунту на "Госуслугах";
  • зарегистрироваться в чат-боте специального транспортного сервиса своего региона;
  • выбрать там способ оплаты и настроить проездной.
После выполнения этих шагов нужно только отсканировать QR-код на валидаторе, и оплата по проездному или карте пройдет.
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ОбществоРоссияНовосибирская областьМессенджер МаксМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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