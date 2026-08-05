У россиян появится возможность оплатить проезд в транспорте через "Макс"

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 сентября 2026 года перевозчики получат возможность продавать билеты и принимать оплату через мессенджер "Макс".

Это расширит круг привычных вариантов оплаты, но не заменит их.

Такая функция уже доступна в Новосибирской области в тестовом режиме.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. С 1 сентября 2026 года станет доступнаоплата проезда в общественном транспорте через "Макс", рассказала РИА Новости член комиссии по развитию пассажирских перевозок общественного совета при Минтрансе Кира Доросева.

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"С 1 сентября 2026 года перевозчикам разрешают продавать билеты и принимать оплату через электронные сервисы, в том числе через мессенджер "Макс". <...> Это логичный шаг: билет на транспорт становится обычной цифровой услугой, как оплата коммуналки или покупка в магазине, а билет и подтверждение оплаты можно хранить в электронном виде", — объяснила она.

По словам Доросевой, билеты можно будет купить заранее, а посадка будет проходить быстрее. Эксперт подчеркнула, что также сократится число расчетов наличными.

Кроме того, собеседница агентства выразила уверенность, что новый способ позволит избежать спорные ситуации с непройденной оплатой или с отсутствием карты.

« "При этом с точки зрения интересов пассажиров важно, что цифровые способы оплаты расширяют круг привычных вариантов оплаты, а не заменяют их. Транспорт остается доступным для всех, включая пожилых людей и тех, у кого нет смартфона", — резюмировала член общественного совета.

Новая функция уже доступна в тестовом режиме в Новосибирской области . Чтобы ей воспользоваться, необходимо:

оформить цифровой ID в мессенджере;

привязать его к аккаунту на "Госуслугах";

зарегистрироваться в чат-боте специального транспортного сервиса своего региона;

выбрать там способ оплаты и настроить проездной.