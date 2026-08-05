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США обяжут иммигрантов вносить визовый залог до 250 тысяч долларов - РИА Новости, 05.08.2026
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23:09 05.08.2026
США обяжут иммигрантов вносить визовый залог до 250 тысяч долларов

Washington Free Beacon: США введут для иммигрантов визовый залог до $250 тысяч

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация президента США Дональда Трампа обяжет некоторых потенциальных иммигрантов внести залог для получения американской визы.
  • Размер залога будет определяться консульствами в диапазоне до 250 тысяч долларов в зависимости от обстоятельств заявителя.
  • Программа вступит в силу в августе и на первом этапе будет распространяться на некоторых заявителей из Доминиканской Республики.
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обяжет некоторых потенциальных иммигрантов внести залог в размере до 250 тысяч долларов для получения американской визы, передает издание Washington Free Beacon.
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"Как правило, консульства смогут самостоятельно определять размер залога, оценивая каждый случай с учетом конкретных обстоятельств заявителя. По информации госдепартамента, в некоторых случаях, рассматриваемых на этой неделе, размер залога устанавливается в диапазоне 100 тысяч или 250 тысяч долларов", - утверждает Washington Free Beacon.
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Как сообщает издание, это часть новой пилотной программы, призванной гарантировать, что желающие переехать в США располагают достаточными средствами для самостоятельного содержания и не будут зависеть от помощи американских налогоплательщиков.
По информации издания, программа вступит в силу в августе и будет реализовываться совместно с министерством внутренней безопасности США. На первом этапе она будет распространяться на некоторых заявителей из Доминиканской Республики, а в дальнейшем может быть расширена на граждан других стран.
В день инаугурации 20 января 2025 года Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов.
Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной американской границе.
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