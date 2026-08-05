США обяжут иммигрантов вносить визовый залог до 250 тысяч долларов

"Как правило, консульства смогут самостоятельно определять размер залога, оценивая каждый случай с учетом конкретных обстоятельств заявителя. По информации госдепартамента, в некоторых случаях, рассматриваемых на этой неделе, размер залога устанавливается в диапазоне 100 тысяч или 250 тысяч долларов", - утверждает Washington Free Beacon.

По информации издания, программа вступит в силу в августе и будет реализовываться совместно с министерством внутренней безопасности США. На первом этапе она будет распространяться на некоторых заявителей из Доминиканской Республики, а в дальнейшем может быть расширена на граждан других стран.