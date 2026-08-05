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Трамп заявил, что переговоры с Ираном проходят успешно - РИА Новости, 05.08.2026
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16:06 05.08.2026
Трамп заявил, что переговоры с Ираном проходят успешно

Трамп считает, что ясность по переговорам Ирана и США будет в течение 48 часов

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продвигаются успешно.
  • Он пообещал, что в течение 48 часов появится новая информация об их результатах.
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продвигаются успешно, и пообещал, что в течение 48 часов появится новая информация об их результатах.
«
"Мы продвигаемся очень хорошо, мы будем знать в течение 48 часов", - сказал американский лидер журналистам.
Трамп ранее заявлял, что не ставит Ирану крайний срок для заключения сделки.
Издание Axios ранее писало, что США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива.
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