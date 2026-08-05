Трамп заявил, что переговоры с Ираном проходят успешно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продвигаются успешно.
- Он пообещал, что в течение 48 часов появится новая информация об их результатах.
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продвигаются успешно, и пообещал, что в течение 48 часов появится новая информация об их результатах.
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"Мы продвигаемся очень хорошо, мы будем знать в течение 48 часов", - сказал американский лидер журналистам.
Издание Axios ранее писало, что США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива.