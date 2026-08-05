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Белый дом рассекретил документы о расследовании Oxferd Comma против Трампа - РИА Новости, 05.08.2026
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15:47 05.08.2026
Белый дом рассекретил документы о расследовании Oxferd Comma против Трампа

Белый дом рассекретил документы ФБР о расследовании Oxferd Comma против Трампа

© REUTERS / SAUL LOEBПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© REUTERS / SAUL LOEB
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белый дом рассекретил документы, согласно которым ФБР в 2017 году открыло расследование под кодовым названием Oxferd Comma.
  • Расследование Oxferd Comma было начато 16 мая 2017 года после увольнения директора бюро Коми и стало одним из факторов, приведших к назначению специального прокурора Мюллера.
  • Расследование Мюллера не выявило доказательств сговора между предвыборным штабом Трампа и Россией, а дело Oxferd Comma было закрыто вскоре после публикации итогового доклада.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Белый дом рассекретил документы, согласно которым ФБР в 2017 году открыло отдельное расследование, в рамках которого проверялась версия о том, что президент США Дональд Трамп, увольняя директора бюро Джеймса Коми, якобы действовал в интересах России.
Из опубликованных на сайте Белого дома документов следует, что расследование под кодовым названием Oxferd Comma ("Оксфердская запятая") было начато 16 мая 2017 года вскоре после увольнения Коми.
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Кодовое название расследования отсылает к английскому выражению Oxford comma ("оксфордская запятая", которая ставится перед союзом "и" между однородными членами), но отличается одной буквой.
В документах говорится, что расследование стало одним из факторов, приведших к назначению специального прокурора Роберта Мюллера. Однако расследование Мюллера, завершившееся в 2019 году, не выявило доказательств сговора между предвыборным штабом Трампа и Россией, а дело Oxferd Comma было закрыто вскоре после публикации итогового доклада.
Рассекреченные материалы свидетельствуют, что к моменту открытия нового расследования многие сотрудники ФБР уже сомневались в наличии доказательств связей Трампа с Россией. В частности, опубликованы служебные сообщения и показания агентов, заявлявших, что не видели подтверждений версии о сговоре с Кремлем.
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