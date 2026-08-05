Краткий пересказ от РИА ИИ Белый дом рассекретил документы, согласно которым ФБР в 2017 году открыло расследование под кодовым названием Oxferd Comma.

Расследование Oxferd Comma было начато 16 мая 2017 года после увольнения директора бюро Коми и стало одним из факторов, приведших к назначению специального прокурора Мюллера.

Расследование Мюллера не выявило доказательств сговора между предвыборным штабом Трампа и Россией, а дело Oxferd Comma было закрыто вскоре после публикации итогового доклада.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Белый дом рассекретил документы, согласно которым ФБР в 2017 году открыло отдельное расследование, в рамках которого проверялась версия о том, что президент США Дональд Трамп, увольняя директора бюро Джеймса Коми, якобы действовал в интересах России.

Из опубликованных на сайте Белого дома документов следует, что расследование под кодовым названием Oxferd Comma ("Оксфердская запятая") было начато 16 мая 2017 года вскоре после увольнения Коми

Кодовое название расследования отсылает к английскому выражению Oxford comma ("оксфордская запятая", которая ставится перед союзом "и" между однородными членами), но отличается одной буквой.

В документах говорится, что расследование стало одним из факторов, приведших к назначению специального прокурора Роберта Мюллера . Однако расследование Мюллера, завершившееся в 2019 году, не выявило доказательств сговора между предвыборным штабом Трампа и Россией, а дело Oxferd Comma было закрыто вскоре после публикации итогового доклада.