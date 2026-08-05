Рейтинг@Mail.ru
FT: Трамп отказал Зеленскому в предоставлении дополнительных ракет - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 05.08.2026
FT: Трамп отказал Зеленскому в предоставлении дополнительных ракет

FT: Трамп отказал Зеленскому в предоставлении дополнительных ракет Patriot

© Фото : офис президента УкраиныВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : офис президента Украины
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в предоставлении Киеву дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot.
  • Решение Трампа было объяснено нехваткой ракет в США и их расходованием в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Овальном кабинете отказал Владимиру Зеленскому в предоставлении Киеву дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что США до сих пор не восполнили арсеналы ракет-перехватчиков PAC-3 MSE к ЗРК Patriot, которые были переданы Украине с 2022 года.
Президент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Зеленский хочет получить от США ракеты Tomahawk, заявил Трамп
31 июля, 19:59
"В ходе встречи в Овальном кабинете на прошлой неделе Трамп отказал Зеленскому в предоставлении сотен дополнительных перехватчиков Patriot", - пишет газета со ссылкой на людей, знакомых с ходом беседы.
По информации издания, президент объяснил свое решение нехваткой ракет в самих США и их расходованием в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.
Во вторник CNN сообщал, что США, в основном из-за операций против Ирана, растратили примерно 80% своих запасов противоракет для комплексов THAAD и около половины зенитных ракет системы Patriot.
Ранее американский лидер заявил в интервью британской газете, что пока "не уверен", предоставят ли Штаты Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot. Заявление прозвучало всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Зеленский утверждал, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий Киеву.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Зеленский выступил с наглым требованием после российских ударов
Вчера, 11:10
 
В миреСШАКиевУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала