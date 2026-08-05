FT: Трамп отказал Зеленскому в предоставлении дополнительных ракет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в предоставлении Киеву дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot.
- Решение Трампа было объяснено нехваткой ракет в США и их расходованием в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Овальном кабинете отказал Владимиру Зеленскому в предоставлении Киеву дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
"В ходе встречи в Овальном кабинете на прошлой неделе Трамп отказал Зеленскому в предоставлении сотен дополнительных перехватчиков Patriot", - пишет газета со ссылкой на людей, знакомых с ходом беседы.
По информации издания, президент объяснил свое решение нехваткой ракет в самих США и их расходованием в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.
Во вторник CNN сообщал, что США, в основном из-за операций против Ирана, растратили примерно 80% своих запасов противоракет для комплексов THAAD и около половины зенитных ракет системы Patriot.
Ранее американский лидер заявил в интервью британской газете, что пока "не уверен", предоставят ли Штаты Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot. Заявление прозвучало всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Зеленский утверждал, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий Киеву.