FT: Трамп отказал Зеленскому в предоставлении дополнительных ракет

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне

© Фото : офис президента Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в предоставлении Киеву дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Решение Трампа было объяснено нехваткой ракет в США и их расходованием в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.

ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Овальном кабинете отказал Владимиру Зеленскому в предоставлении Киеву дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что США до сих пор не восполнили арсеналы ракет-перехватчиков PAC-3 MSE к ЗРК Patriot, которые были переданы Украине с 2022 года.

"В ходе встречи в Овальном кабинете на прошлой неделе Трамп отказал Зеленскому в предоставлении сотен дополнительных перехватчиков Patriot", - пишет газета со ссылкой на людей, знакомых с ходом беседы.

По информации издания, президент объяснил свое решение нехваткой ракет в самих США и их расходованием в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.

Во вторник CNN сообщал, что США, в основном из-за операций против Ирана, растратили примерно 80% своих запасов противоракет для комплексов THAAD и около половины зенитных ракет системы Patriot.