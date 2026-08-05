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Трамп заявил, что США могут покрыться пеплом и мусором из-за коммунистов - РИА Новости, 05.08.2026
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07:34 05.08.2026
Трамп заявил, что США могут покрыться пеплом и мусором из-за коммунистов

Трамп: США могут покрыться пеплом и мусором в случае победы демократов

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может покрыться пеплом и мусором в случае победы на выборах демократов, якобы сочувствующих социалистической или коммунистической идеологии.
  • Трамп считает, что идеология некоторых кандидатов от демократов приводила к негативным последствиям в истории.
  • Американский лидер критикует мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани и кандидата от Демпартии на пост главы Вашингтона Джанис Льюис Джордж, называя их «социал-демократами».
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может покрыться пеплом и мусором в случае победы на выборах демократов, якобы сочувствующих социалистической или коммунистической идеологии.
Президент США считает, что исторически та идеология, которую продвигают некоторые кандидаты от демократов в конгресс или в руководство городов, приводила к негативным последствиям.
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"Они разрушат нашу страну. Не знаю, хотят ли они этого, или они просто наивны. Тысячу лет назад под другими именами все, кто занимался бы тем, чем они сейчас занимаются, отстаивал бы то же, все обращалось в пепел, мусор и грязь", - сказал Трамп в интервью Fox News в ответ на просьбу прокомментировать выдвижение и победы на выборах тех кандидатов от Демократической партии, которых он называет "социал-демократами".
Американский лидер называет "коммунистами" и "социал-демократами", в частности, мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, которого выдвигала Демократическая партия, и кандидата от Демпартии на пост главы Вашингтона Джанис Льюис Джордж.
По словам Трампа, приход к власти в городе "социалиста" или "коммуниста" неизбежно приводит к распространению преступности, а также к грязи и мусору на улицах.
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