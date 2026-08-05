Трамп дал оценку прошедшим во вторник переговорам с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжались на протяжении вторника и оценил их положительно.
- По сообщению издания Axios, США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива.
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжались на протяжении вторника, оценил их положительно.
"Сегодня (вторник по местному времени - ред.) они вели переговоры весь день, и, похоже, все идет очень хорошо", – сказал американский лидер в интервью Fox News.