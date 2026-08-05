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Трамп дал оценку прошедшим во вторник переговорам с Ираном - РИА Новости, 05.08.2026
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06:59 05.08.2026
Трамп дал оценку прошедшим во вторник переговорам с Ираном

Трамп положительно оценил прошедшие во вторник переговоры с Ираном

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжались на протяжении вторника и оценил их положительно.
  • По сообщению издания Axios, США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива.
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжались на протяжении вторника, оценил их положительно.
"Сегодня (вторник по местному времени - ред.) они вели переговоры весь день, и, похоже, все идет очень хорошо", – сказал американский лидер в интервью Fox News.
Соответствующее заявление он сделал на фоне материала издания Axios о том, что США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива.
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