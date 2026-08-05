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Трамп заявил, что Иран уже лишен возможности создать ядерное оружие - РИА Новости, 05.08.2026
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06:45 05.08.2026
Трамп заявил, что Иран уже лишен возможности создать ядерное оружие

Трамп: Иран уже не может создать ядерное оружие, и это закрепят официально

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома
Президент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран уже не может создать ядерное оружие, и это будет зафиксировано официально.
  • Трамп отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки, которая предусматривает открытие Ормузского пролива и возобновление переговоров о будущем иранских запасов урана.
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран уже лишен возможности создать ядерное оружие, и этот факт будет зафиксирован официально.
"Иран никогда не будет иметь ядерного оружия. Они уже и так не могут его создать, но это еще будет оформлено официально", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Трамп заявил, что у него много времени для переговоров с Ираном
Вчера, 06:37
Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Как отмечает New York Times, это соглашение предусматривает, что Иран и Оман должны договориться об открытии Ормузского пролива в течение 60 дней. За это время США и Иран должны возобновить переговоры о будущем иранских запасов урана.
Газета New York Times ранее сообщала со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом обсуждений, что США требовали от Ирана разбавить запасы высокообогащенного урана для их последующей утилизации или использования в качестве топлива на атомных электростанциях в США или другой стране в рамках возможной сделки по урегулированию.
Президент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Трамп пригрозил Ирану ударом, если Ормузский пролив не будет открыт
Вчера, 06:15
 
В миреИранСШАОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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