Трамп заявил, что Иран уже лишен возможности создать ядерное оружие

ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран уже лишен возможности создать ядерное оружие, и этот факт будет зафиксирован официально.

Газета New York Times ранее сообщала со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом обсуждений, что США требовали от Ирана разбавить запасы высокообогащенного урана для их последующей утилизации или использования в качестве топлива на атомных электростанциях в США или другой стране в рамках возможной сделки по урегулированию.