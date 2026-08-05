Трамп заявил, что Иран уже лишен возможности создать ядерное оружие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран уже не может создать ядерное оружие, и это будет зафиксировано официально.
- Трамп отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки, которая предусматривает открытие Ормузского пролива и возобновление переговоров о будущем иранских запасов урана.
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран уже лишен возможности создать ядерное оружие, и этот факт будет зафиксирован официально.
Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Как отмечает New York Times, это соглашение предусматривает, что Иран и Оман должны договориться об открытии Ормузского пролива в течение 60 дней. За это время США и Иран должны возобновить переговоры о будущем иранских запасов урана.
Газета New York Times ранее сообщала со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом обсуждений, что США требовали от Ирана разбавить запасы высокообогащенного урана для их последующей утилизации или использования в качестве топлива на атомных электростанциях в США или другой стране в рамках возможной сделки по урегулированию.