Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что у него много времени для переговоров с Ираном - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:37 05.08.2026
Трамп заявил, что у него много времени для переговоров с Ираном

Трамп заявил, что у него есть много времени для переговоров с Ираном

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп утверждает, что для переговоров с Ираном у него есть много времени.
  • Трамп заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки по урегулированию.
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что для переговоров с Ираном у него есть много времени.
"У меня много времени", - сказал Трамп в интервью Fox News в ответ на вопрос о том, существует ли крайний срок для заключения сделки с Тегераном.
Трамп 2 августа заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки по урегулированию, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе.
Флаги США и Ирана - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Посредники пытаются усадить США и Иран за стол переговоров
4 августа, 14:14
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала