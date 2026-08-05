Трамп заявил, что у него много времени для переговоров с Ираном

ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что для переговоров с Ираном у него есть много времени.

Трамп 2 августа заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки по урегулированию, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе.