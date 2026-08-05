Трамп пригрозил Ирану ударом, если Ормузский пролив не будет открыт

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт либо последует удар по Ирану.

Трамп заявил, что надеется не прибегать к силе, поскольку сейчас происходят хорошие переговоры.

ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет скоро открыт, или последует удар по Ирану.

"Пролив будет открыт очень скоро, или они получат очень сильный удар", - заявил Трамп в интервью Fox News в ответ на вопрос о ситуации в переговорах с Ираном

Как заявил Трамп, Иран ждут последствия, если Тегеран отступит в переговорах. "Если они отступят снова, по ним последует очень жесткий удар", - сказал глава Штатов.

Он заявил, что надеется не прибегать к силе, поскольку сейчас происходят хорошие переговоры.

Американский лидер убежден, что Иран хочет заключить сделку. "Если они не заключат сделку, будет очень плохо", - сказал президент США.