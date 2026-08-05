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Трамп пригрозил Ирану ударом, если Ормузский пролив не будет открыт - РИА Новости, 05.08.2026
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06:15 05.08.2026 (обновлено: 06:45 05.08.2026)
Трамп пригрозил Ирану ударом, если Ормузский пролив не будет открыт

Трамп: Ормузский пролив будет скоро открыт, или последует удар по Ирану

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома
Президент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт либо последует удар по Ирану.
  • Трамп заявил, что надеется не прибегать к силе, поскольку сейчас происходят хорошие переговоры.
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет скоро открыт, или последует удар по Ирану.
"Пролив будет открыт очень скоро, или они получат очень сильный удар", - заявил Трамп в интервью Fox News в ответ на вопрос о ситуации в переговорах с Ираном.
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Как заявил Трамп, Иран ждут последствия, если Тегеран отступит в переговорах. "Если они отступят снова, по ним последует очень жесткий удар", - сказал глава Штатов.
Он заявил, что надеется не прибегать к силе, поскольку сейчас происходят хорошие переговоры.
Американский лидер убежден, что Иран хочет заключить сделку. "Если они не заключат сделку, будет очень плохо", - сказал президент США.
Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе.
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