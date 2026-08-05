Трамп пригрозил Ирану ударом, если Ормузский пролив не будет открыт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт либо последует удар по Ирану.
- Трамп заявил, что надеется не прибегать к силе, поскольку сейчас происходят хорошие переговоры.
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет скоро открыт, или последует удар по Ирану.
Как заявил Трамп, Иран ждут последствия, если Тегеран отступит в переговорах. "Если они отступят снова, по ним последует очень жесткий удар", - сказал глава Штатов.
Он заявил, что надеется не прибегать к силе, поскольку сейчас происходят хорошие переговоры.
Американский лидер убежден, что Иран хочет заключить сделку. "Если они не заключат сделку, будет очень плохо", - сказал президент США.
Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе.