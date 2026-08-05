Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре

© REUTERS / Umit Bektas Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре

"Это катастрофа". Бизнес в США с ужасом ждет удара Трампа по России

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Американский сенат поддержал антироссийский законопроект, который вызвал раскол в конгрессе. Речь идет о крупнейших торговых партнерах Москвы. Однако это ударит и по ведущим экспортерам США. Чем чреват очередной пакет "адских санкций" — в материале РИА Новости.

Широкие полномочия

Reuters предупреждает: риск того, что проект застрянет в палате представителей, максимально высок. По мнению демократов в профильных комитетах Рона Уайдена и Ричарда Нила, расширение полномочий президента в тарифной политике опасно.

© AP Photo / Andrew Harnik Американский сенатор Линдси Грэм* © AP Photo / Andrew Harnik Американский сенатор Линдси Грэм*

Документ, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом*, разрешает главе государства вводить пошлины размером до 500 процентов на импорт из России и до 100 — из стран, закупающих ресурсы у Москвы (нефть, уран, природный газ).

Аналитики уверены: это вызовет всплеск инфляции. И ударит не столько по партнерам России, сколько по американским компаниям.

Цены и цепочки поставок

По оценкам Американской торговой палаты (AmCham), бизнес в США за четыре года потерял 200 миллиардов долларов из-за санкций. Очередные запреты сулят еще более масштабные убытки.

© AP Photo / John Minchillo Торговая палата США © AP Photo / John Minchillo Торговая палата США

Пошлины сразу же отразятся на внутренних ценах. Внешняя торговля сократится. Подорожают импортные комплектующие и потребительские товары, производственные цепочки нарушатся.

Вторичные санкции сулят неприятности с Китаем и Индией. Эти крупнейшие экономики — не только ключевые покупатели российских ресурсов, но и важнейшие партнеры Соединенных Штатов.

"Наиболее уязвимы американские компании, зависящие от китайских компонентов, электроники, промышленного оборудования, фармацевтической продукции. В случае ограничений против Индии под удар попадет технологический, фармацевтический и сервисный бизнес США", — перечисляет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.

Ответные меры

Неизбежен и быстрый ответ. Подобное уже было во время торговой войны с КНР. Тогда Пекин быстро остудил пыл Вашингтона: ограничил поставки редкоземельных металлов и магнитов, заблокировал ключевой американский сельхозэкспорт, ввел экспортный контроль критических минералов. В итоге Трамп отступил.

В арсенале Китая — инструменты для удара по критически важным для США отраслям. Авиастроение, сельхозсектор, автопром, "химия" и медицинское оборудование окажутся первыми в списке на зеркальные или выборочные пошлины.

Не стоит забывать и про мощный политический рычаг сдерживания — американский госдолг. В руках Пекина солидный портфель казначейских облигаций — почти 700 миллиардов долларов.

© AP Photo / Gerald Herbert Тень кандидата в президенты США Митта Ромни на фоне часов, показывающих рост американского госдолга © AP Photo / Gerald Herbert Тень кандидата в президенты США Митта Ромни на фоне часов, показывающих рост американского госдолга

"Дополнительный фактор риска — высокая концентрация производственных мощностей транснациональных компаний в Китае и Индии. Правительства этих стран могут влиять на действующие у них иностранные компании через усиление регуляторного контроля, налоги, ограничения на отдельные финансовые операции, включая репатриацию прибыли", — указывает Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Торговая неопределенность

Еще один фактор — полная непредсказуемость для бизнеса в условиях внезапных ограничений.

Пострадают банки, трейдеры, логистические компании: всем придется еще тщательнее проверять происхождение товаров, цепочки поставок и контрагентов, чтобы избежать нарушения санкционного режима. Для крупных международных корпораций это означает резкий рост дополнительных юридических и административных расходов.

© AP Photo / Peter Morgan Люди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи © AP Photo / Peter Morgan Люди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи

Например, американская фирма под запрос местного предприятия импортирует партию товара из Индии, но во время транспортировки вводится пошлина в 100 процентов вместо десяти, что оборачивается заметным сокращением прибыли или даже убытком импортера, отмечает Прикладова.

Законопроект окажет ограниченное влияние и на Россию, и на доходы Москвы: за более чем четыре года санкций страна адаптировалась и разработала альтернативы, констатирует Responsible Statecraft — издание аналитического центра "Институт ответственного государственного управления Куинси" в Вашингтоне. США же окажутся главными проигравшими — столкнутся с удорожанием импорта, разрушением цепочек поставок и ответными мерами крупнейших торговых партнеров.