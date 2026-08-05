Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности покушения на главу компании — создателя "Упыря" - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 05.08.2026 (обновлено: 21:36 05.08.2026)
Стали известны подробности покушения на главу компании — создателя "Упыря"

РИА Новости: глава "Уралдронзавода" Ткачук не успел сесть в подорванную машину

© Фото : ЖОГА/TelegramВладимир Ткачук
Владимир Ткачук - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : ЖОГА/Telegram
Владимир Ткачук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Погибший водитель машины, при взрыве которой пострадал гендиректор компании — создателя дрона "Упырь", находился в ней один, сообщили РИА Новости в оперативных службах.
  • Как отмечается, глава "Уралдронзавода" сесть в нее не успел.
  • Сейчас он находится в стабильном состоянии, добавил собеседник агентства.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Водитель машины, при взрыве которой пострадал генеральный директор "Уралдронзавода" Владимир Ткачук, находился в ней один, сообщили РИА Новости в оперативных службах.
«

"Ткачук сесть в нее не успел", — рассказали там.

Владимир Ткачук - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Гендиректор компании — создателя дрона "Упырь" числится в базе "Миротворца"
Вчера, 15:21
Как уточнил собеседник агентства, сейчас Ткачук находится в стабильном состоянии, угроза жизни миновала.
Глава компании — создателя БПЛА "Упырь" пострадал вечером 4 августа после взрыва автомобиля Mercedes в поселке Большой Исток в Свердловской области. Как уточняли в экстренных ведомствах, водитель погиб на месте, а Ткачука увезли в реанимацию.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.
Дрон-камикадзе Овод - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Производитель дронов объяснил атаки ВСУ на разработчиков российских БПЛА
Вчера, 15:18
 
ПроисшествияСвердловская областьВладимир Ткачук (Уралдронзавод)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала