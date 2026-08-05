Стали известны подробности покушения на главу компании — создателя "Упыря"

Краткий пересказ от РИА ИИ Погибший водитель машины, при взрыве которой пострадал гендиректор компании — создателя дрона "Упырь", находился в ней один, сообщили РИА Новости в оперативных службах.

Как отмечается, глава "Уралдронзавода" сесть в нее не успел.

Сейчас он находится в стабильном состоянии, добавил собеседник агентства.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Водитель машины, при взрыве которой пострадал генеральный директор "Уралдронзавода" Владимир Ткачук, находился в ней один, сообщили РИА Новости в оперативных службах.

« "Ткачук сесть в нее не успел", — рассказали там.

Как уточнил собеседник агентства, сейчас Ткачук находится в стабильном состоянии, угроза жизни миновала.

Глава компании — создателя БПЛА "Упырь" пострадал вечером 4 августа после взрыва автомобиля Mercedes в поселке Большой Исток в Свердловской области. Как уточняли в экстренных ведомствах, водитель погиб на месте, а Ткачука увезли в реанимацию.