Гендиректор компании — создателя "Упыря" находится в стабильном состоянии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук получил ранение в результате взрыва автомобиля под Екатеринбургом.
- Ткачук находится в реанимации, его состояние стабильно, угрозы жизни нет.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Генеральный директор "Уралдронзавода" Владимир Ткачук, получивший ранение в результате взрыва автомобиля, находится в реанимации, его состояние стабильно, угрозы жизни нет, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"Он в реанимации, угрозы жизни нет. Состояние стабильное", - рассказал собеседник агентства.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что директор предприятия, производящего FPV-дрон "Упырь", Владимир Ткачук пострадал при взрыве автомобиля под Екатеринбургом. Его водитель-охранник погиб.
В оперативных службах сообщали агентству, что следователями возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.