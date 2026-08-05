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Гендиректор компании — создателя "Упыря" находится в стабильном состоянии - РИА Новости, 05.08.2026
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20:51 05.08.2026 (обновлено: 21:00 05.08.2026)
Гендиректор компании — создателя "Упыря" находится в стабильном состоянии

РИА Новости: состояние гендиректора "Уралдронзавода" стабильно, угрозы жизни нет

© Фото : ЖОГА/TelegramВладимир Ткачук
Владимир Ткачук - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : ЖОГА/Telegram
Владимир Ткачук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук получил ранение в результате взрыва автомобиля под Екатеринбургом.
  • Ткачук находится в реанимации, его состояние стабильно, угрозы жизни нет.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Генеральный директор "Уралдронзавода" Владимир Ткачук, получивший ранение в результате взрыва автомобиля, находится в реанимации, его состояние стабильно, угрозы жизни нет, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"Он в реанимации, угрозы жизни нет. Состояние стабильное", - рассказал собеседник агентства.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что директор предприятия, производящего FPV-дрон "Упырь", Владимир Ткачук пострадал при взрыве автомобиля под Екатеринбургом. Его водитель-охранник погиб.
В оперативных службах сообщали агентству, что следователями возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.
Владимир Ткачук - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Глава компании — создателя "Упыря" пострадал при взрыве машины на Урале
Вчера, 14:14
 
ПроисшествияЕкатеринбургВладимир Ткачук (Уралдронзавод)
 
 
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