Гендиректор компании — создателя "Упыря" находится в стабильном состоянии

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Генеральный директор "Уралдронзавода" Владимир Ткачук, получивший ранение в результате взрыва автомобиля, находится в реанимации, его состояние стабильно, угрозы жизни нет, сообщили РИА Новости в силовых структурах.