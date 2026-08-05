В Ингушетии нашли тело мужчины, пропавшего на реке больше двух недель назад

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тело Бекхана Аушева, пропавшего на реке Асса, было обнаружено спасателями.
- Поисково-спасательные работы официально завершены.
НАЛЬЧИК, 5 авг – РИА Новости. Спасатели нашли тело пропавшего больше двух недель назад на реке Асса жителя Ингушетии, сообщили в региональном ГУМЧС РФ.
Ранее ведомство сообщало, что 27-летний мужчина, предположительно, утонул в реке Асса 21 июля, с тех пор организованы его поиски.
Уточняется, что тело нашли в реке Асса между сельскими поселениями Мужичи и Алкун.