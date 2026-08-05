Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии нашли тело мужчины, пропавшего на реке больше двух недель назад - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 05.08.2026
В Ингушетии нашли тело мужчины, пропавшего на реке больше двух недель назад

В Ингушетии нашли тело пропавшего на реке больше двух недель назад мужчины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тело Бекхана Аушева, пропавшего на реке Асса, было обнаружено спасателями.
  • Поисково-спасательные работы официально завершены.
НАЛЬЧИК, 5 авг – РИА Новости. Спасатели нашли тело пропавшего больше двух недель назад на реке Асса жителя Ингушетии, сообщили в региональном ГУМЧС РФ.
Ранее ведомство сообщало, что 27-летний мужчина, предположительно, утонул в реке Асса 21 июля, с тех пор организованы его поиски.
"В 16.20 мск было обнаружено тело Бекхана Аушева 1988 года рождения. В связи с этим заместитель начальника Главного управления по антикризисному управлению ГУ МЧС России по Республике Ингушетия Имран Гулиев официально объявил о завершении поисково-спасательных работ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что тело нашли в реке Асса между сельскими поселениями Мужичи и Алкун.
Перевернутые лодки на реке Агул в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
В Красноярском крае нашли тело мужчины, пропавшего вместе с сожительницей
30 июня, 16:42
 
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала