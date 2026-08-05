Театр Кадышевой пока не получил иск от Российского авторского общества

Краткий пересказ от РИА ИИ Российское авторское общество (РАО) направило иск к театру "Золотое кольцо" о взыскании 100 тысяч рублей из-за неисполнения обязательств по лицензионному соглашению.

Театр "Золотое кольцо" не получил исковое заявление от РАО и не может прокомментировать обоснованность претензий.

В 2025 году суд взыскал с театра "Золотое кольцо" 40 тысяч рублей компенсации за исполнение песни "Россия! Русь!" без договора с ее автором.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" народной артистки РФ Надежды Кадышевой пока не может оценить обоснованность претензий Российского авторского общества по поводу неисполнения условий лицензионного соглашения, поскольку иск от РАО еще не поступил в культурное учреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Третьего августа РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами, сообщало, что РАО направило иск к театру "Золотое кольцо" о взыскании 100 тысяч рублей. Иск поступил в суд 31 июля и к рассмотрению еще не был принят.

« "В настоящее время исковое заявление не поступило в театр, в связи с чем дать комментарий по поводу обоснованности претензий РАО не имеем возможности", - говорится в сообщении.

Как пояснили РИА Новости в РАО, иск был подан с требованием выплаты неустойки из-за неисполнения обязательств по лицензионному соглашению, так как театр не предоставил данные о сборах и исполненных песнях на концертах в 2023 году.

В пресс-службе культурного учреждения добавили, что в 2025 году РАО обращалось в арбитражный суд Москвы с иском к театру "Золотое кольцо".

"В апелляционной инстанции решение арбитражного суда Москвы было отменено в связи с отказом РАО от иска, а производство по делу прекращено", - отметили в пресс-службе театра.

Стороны не так давно уже судились. Суд в ноябре 2025 года взыскал с театра по иску РАО 40 тысяч рублей компенсации за исполнение Кадышевой песни "Россия! Русь!" без договора с ее автором Виктором Пеленягрэ. В судебном акте уточнялось, что бездоговорное исполнение произошло в апреле 2025 года во время проведения ответчиком мероприятия "Плывет веночек" на территории столичного концертного зала "Москва".