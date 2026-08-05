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Театр Кадышевой пока не получил иск от Российского авторского общества - РИА Новости, 05.08.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:00 05.08.2026 (обновлено: 22:37 05.08.2026)
Театр Кадышевой пока не получил иск от Российского авторского общества

РИА Новости: театр Кадышевой не получил иск от Российского авторского общества

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПевица Надежда Кадышева
Певица Надежда Кадышева - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Певица Надежда Кадышева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российское авторское общество (РАО) направило иск к театру "Золотое кольцо" о взыскании 100 тысяч рублей из-за неисполнения обязательств по лицензионному соглашению.
  • Театр "Золотое кольцо" не получил исковое заявление от РАО и не может прокомментировать обоснованность претензий.
  • В 2025 году суд взыскал с театра "Золотое кольцо" 40 тысяч рублей компенсации за исполнение песни "Россия! Русь!" без договора с ее автором.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" народной артистки РФ Надежды Кадышевой пока не может оценить обоснованность претензий Российского авторского общества по поводу неисполнения условий лицензионного соглашения, поскольку иск от РАО еще не поступил в культурное учреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Третьего августа РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами, сообщало, что РАО направило иск к театру "Золотое кольцо" о взыскании 100 тысяч рублей. Иск поступил в суд 31 июля и к рассмотрению еще не был принят.
Певица Надежда Кадышева - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
С ансамбля Кадышевой просят взыскать 80 тысяч рублей
2 октября 2025, 23:02
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"В настоящее время исковое заявление не поступило в театр, в связи с чем дать комментарий по поводу обоснованности претензий РАО не имеем возможности", - говорится в сообщении.
Как пояснили РИА Новости в РАО, иск был подан с требованием выплаты неустойки из-за неисполнения обязательств по лицензионному соглашению, так как театр не предоставил данные о сборах и исполненных песнях на концертах в 2023 году.
В пресс-службе культурного учреждения добавили, что в 2025 году РАО обращалось в арбитражный суд Москвы с иском к театру "Золотое кольцо".
"В апелляционной инстанции решение арбитражного суда Москвы было отменено в связи с отказом РАО от иска, а производство по делу прекращено", - отметили в пресс-службе театра.
Певица Надежда Кадышева - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Российское авторское общество подало иск к театру Кадышевой
3 августа, 20:58
Стороны не так давно уже судились. Суд в ноябре 2025 года взыскал с театра по иску РАО 40 тысяч рублей компенсации за исполнение Кадышевой песни "Россия! Русь!" без договора с ее автором Виктором Пеленягрэ. В судебном акте уточнялось, что бездоговорное исполнение произошло в апреле 2025 года во время проведения ответчиком мероприятия "Плывет веночек" на территории столичного концертного зала "Москва".
Дискография Кадышевой включает в себя концертные записи, сборники и более 20 студийных альбомов, изданных с ансамблем "Золотое кольцо". Ее вокал звучит в кинокартинах "Широка река" (2008), "Судьбы загадочное завтра" (2010).
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16 октября 2025, 06:38
 
КультураМоскваРоссияНадежда КадышеваРоссийское авторское общество
 
 
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