Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тбилиси начали поэтапно восстанавливать подачу электроэнергии после масштабного отключения.
- Электричество уже появилось в отдельных районах города, таких как Дидубе и Самгори, но центральные районы столицы все еще остаются без света.
ТБИЛИСИ, 5 авг - РИА Новости. В Тбилиси начали поэтапно восстанавливать подачу электроэнергии после очередного масштабного отключения, сообщает корреспондент РИА Новости со ссылкой на местных жителей.
По словам жителей столицы Грузии, электричество уже появилось в отдельных районах города. Официальной информации о причинах отключения и сроках полного восстановления электроснабжения пока не поступало.
"Электричество восстановлено в районе Дидубе, у соседей тоже есть свет", - заявила одна из собеседниц агентства.
По словам другой жительницы Тбилиси, свет уже есть и у большинства жителей района Самгори.
Центральные районы столицы все еще остаются без света, передает корреспондент агентства.
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24 июля, 00:35