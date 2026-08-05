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В Тбилиси начали поэтапно восстанавливать подачу электроэнергии - РИА Новости, 05.08.2026
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20:25 05.08.2026
В Тбилиси начали поэтапно восстанавливать подачу электроэнергии

В Тбилиси начали восстанавливать подачу электричества

© СоцсетиБлэкаут в Тбилиси
Блэкаут в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Соцсети
Блэкаут в Тбилиси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тбилиси начали поэтапно восстанавливать подачу электроэнергии после масштабного отключения.
  • Электричество уже появилось в отдельных районах города, таких как Дидубе и Самгори, но центральные районы столицы все еще остаются без света.
ТБИЛИСИ, 5 авг - РИА Новости. В Тбилиси начали поэтапно восстанавливать подачу электроэнергии после очередного масштабного отключения, сообщает корреспондент РИА Новости со ссылкой на местных жителей.
По словам жителей столицы Грузии, электричество уже появилось в отдельных районах города. Официальной информации о причинах отключения и сроках полного восстановления электроснабжения пока не поступало.
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"Электричество восстановлено в районе Дидубе, у соседей тоже есть свет", - заявила одна из собеседниц агентства.
По словам другой жительницы Тбилиси, свет уже есть и у большинства жителей района Самгори.
Центральные районы столицы все еще остаются без света, передает корреспондент агентства.
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