Краткий пересказ от РИА ИИ В Тбилиси начали поэтапно восстанавливать подачу электроэнергии после масштабного отключения.

Электричество уже появилось в отдельных районах города, таких как Дидубе и Самгори, но центральные районы столицы все еще остаются без света.

ТБИЛИСИ, 5 авг - РИА Новости. В Тбилиси начали поэтапно восстанавливать подачу электроэнергии после очередного масштабного отключения, сообщает корреспондент РИА Новости со ссылкой на местных жителей.

По словам жителей столицы Грузии , электричество уже появилось в отдельных районах города. Официальной информации о причинах отключения и сроках полного восстановления электроснабжения пока не поступало.

"Электричество восстановлено в районе Дидубе, у соседей тоже есть свет", - заявила одна из собеседниц агентства.

По словам другой жительницы Тбилиси , свет уже есть и у большинства жителей района Самгори.