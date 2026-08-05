МИД Таиланда передал Лаврову письмо по поводу гибели Назимовых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Таиланда передал письмо с соболезнованиями Сергею Лаврову по поводу гибели брата и сестры Назимовых в Паттайе.
БАНГКОК, 5 авг — РИА Новости. МИД Таиланда передал Сергею Лаврову письмо с соболезнованиями по поводу гибели россиян в Паттайе.
Послание вручила гендиректор департамента по европейским делам Сомруди Пупхонанак на встрече с российским послом Евгением Томихиным.
"Она <...> передала письмо с соболезнованиями от <...> Сихасака Пхуангкеткеоо, заместителя премьера и министра иностранных дел Таиланда", — заявили в ведомстве.
Диана и Роман Назимовы пропали в Паттайе 27 июля, внезапно уехав из дома на мотоцикле. Вскоре на телефон их матери, находившейся в тот момент в Бангкоке, пришло СМС от дочери со словом "Urgent!". Затем связь с обоими детьми прервалась.
© Фото : Королевская полиция ТаиландаПодозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых
Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых
© Фото : Королевская полиция Таиланда
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© Chon Buri policeПолиция Паттайи обнаружила закопанный мотоцикл, на котором уехали из дома пропавшие молодые россияне
Полиция Паттайи обнаружила закопанный мотоцикл, на котором уехали из дома пропавшие молодые россияне
© Chon Buri police
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© Фото : Партия Гордость ТаиландаПремьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун в Паттайе
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун в Паттайе
© Фото : Партия Гордость Таиланда
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Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых
© Фото : Королевская полиция Таиланда
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Полиция Паттайи обнаружила закопанный мотоцикл, на котором уехали из дома пропавшие молодые россияне
© Chon Buri police
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Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун в Паттайе
© Фото : Партия Гордость Таиланда
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Двое подозреваемых Понг и Тхонг, на которых вышли следователи, признались, что убили россиян из-за мотоцикла. Силовики обнаружили транспортное средство, закопанное в 200 метрах от автотрассы, в районе Хуай-Яй.
В минувшую субботу тела Назимовых извлекли из могилы в лесу. Рядом с ними нашли останки трех тайцев: мужчины, женщины и девочки, которые, предположительно, погибли от рук тех же преступников.