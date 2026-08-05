МИД Таиланда передал Лаврову письмо по поводу гибели Назимовых

Следственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде

Следственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде

© Фото : Королевская полиция Таиланда Следственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде

Краткий пересказ от РИА ИИ МИД Таиланда передал письмо с соболезнованиями Сергею Лаврову по поводу гибели брата и сестры Назимовых в Паттайе.

БАНГКОК, 5 авг — РИА Новости. МИД Таиланда передал Сергею Лаврову письмо с соболезнованиями по поводу гибели россиян в Паттайе.

Послание вручила гендиректор департамента по европейским делам Сомруди Пупхонанак на встрече с российским послом Евгением Томихиным.

"Она <...> передала письмо с соболезнованиями от <...> Сихасака Пхуангкеткеоо, заместителя премьера и министра иностранных дел Таиланда ", — заявили в ведомстве.

Диана и Роман Назимовы пропали в Urgent! ". Затем связь с обоими детьми прервалась. пропали в Паттайе 27 июля, внезапно уехав из дома на мотоцикле. Вскоре на телефон их матери, находившейся в тот момент в Бангкоке, пришло СМС от дочери со словом "". Затем связь с обоими детьми прервалась.

© Фото : Королевская полиция Таиланда Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых © Фото : Королевская полиция Таиланда 1 из 3 © Chon Buri police Полиция Паттайи обнаружила закопанный мотоцикл, на котором уехали из дома пропавшие молодые россияне Полиция Паттайи обнаружила закопанный мотоцикл, на котором уехали из дома пропавшие молодые россияне © Chon Buri police 2 из 3 © Фото : Партия Гордость Таиланда Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун в Паттайе Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун в Паттайе © Фото : Партия Гордость Таиланда 3 из 3 Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых © Фото : Королевская полиция Таиланда 1 из 3 Полиция Паттайи обнаружила закопанный мотоцикл, на котором уехали из дома пропавшие молодые россияне © Chon Buri police 2 из 3 Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун в Паттайе © Фото : Партия Гордость Таиланда 3 из 3

Двое подозреваемых Понг и Тхонг , на которых вышли следователи, признались, что убили россиян из-за мотоцикла. Силовики обнаружили транспортное средство, закопанное в 200 метрах от автотрассы, в районе Хуай-Яй.