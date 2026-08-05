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МИД Таиланда передал Лаврову письмо по поводу гибели Назимовых - РИА Новости, 05.08.2026
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06:43 05.08.2026 (обновлено: 16:00 05.08.2026)
МИД Таиланда передал Лаврову письмо по поводу гибели Назимовых

МИД Таиланда передал Лаврову соболезнования по поводу гибели Назимовых в Паттайе

© Фото : Королевская полиция ТаиландаСледственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде
Следственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Королевская полиция Таиланда
Следственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Таиланда передал письмо с соболезнованиями Сергею Лаврову по поводу гибели брата и сестры Назимовых в Паттайе.
БАНГКОК, 5 авг — РИА Новости. МИД Таиланда передал Сергею Лаврову письмо с соболезнованиями по поводу гибели россиян в Паттайе.
Послание вручила гендиректор департамента по европейским делам Сомруди Пупхонанак на встрече с российским послом Евгением Томихиным.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Премьер Таиланда извинился из-за убийства в Паттайе россиян Назимовых
1 августа, 11:20
"Она <...> передала письмо с соболезнованиями от <...> Сихасака Пхуангкеткеоо, заместителя премьера и министра иностранных дел Таиланда", — заявили в ведомстве.
Диана и Роман Назимовы пропали в Паттайе 27 июля, внезапно уехав из дома на мотоцикле. Вскоре на телефон их матери, находившейся в тот момент в Бангкоке, пришло СМС от дочери со словом "Urgent!". Затем связь с обоими детьми прервалась.
© Фото : Королевская полиция ТаиландаПодозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых
Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых
Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых
© Фото : Королевская полиция Таиланда
1 из 3
© Chon Buri policeПолиция Паттайи обнаружила закопанный мотоцикл, на котором уехали из дома пропавшие молодые россияне
Полиция Паттайи обнаружила закопанный мотоцикл, на котором уехали из дома пропавшие молодые россияне
Полиция Паттайи обнаружила закопанный мотоцикл, на котором уехали из дома пропавшие молодые россияне
© Chon Buri police
2 из 3
© Фото : Партия Гордость ТаиландаПремьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун в Паттайе
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун в Паттайе
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун в Паттайе
© Фото : Партия Гордость Таиланда
3 из 3
Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых
© Фото : Королевская полиция Таиланда
1 из 3
Полиция Паттайи обнаружила закопанный мотоцикл, на котором уехали из дома пропавшие молодые россияне
© Chon Buri police
2 из 3
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун в Паттайе
© Фото : Партия Гордость Таиланда
3 из 3
Двое подозреваемых Понг и Тхонг, на которых вышли следователи, признались, что убили россиян из-за мотоцикла. Силовики обнаружили транспортное средство, закопанное в 200 метрах от автотрассы, в районе Хуай-Яй.
В минувшую субботу тела Назимовых извлекли из могилы в лесу. Рядом с ними нашли останки трех тайцев: мужчины, женщины и девочки, которые, предположительно, погибли от рук тех же преступников.
Поиск пропавших россиян в Паттайе - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
"Переоделись в полицейских". За что убили россиян в Таиланде
31 июля, 14:22
 
В миреТаиландРоссияСергей ЛавровУбийство двух россиян в ПаттайеПаттайя
 
 
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