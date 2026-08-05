Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Тагиле с рельсов сошел трамвай - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:27 05.08.2026
В Нижнем Тагиле с рельсов сошел трамвай

В Нижнем Тагиле с рельсов сошел трамвай с 30 пассажирами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижнем Тагиле трамвай №12 сошел с рельсов, наехав на опору линии электропередачи.
  • В момент происшествия в трамвае было около 30 пассажиров, шесть из них, включая двоих детей, обратились за медицинской помощью.
  • Водитель трамвая — 31-летняя местная жительница со стажем один год — сообщила о резком толчке перед потерей контроля над трамваем, в отношении нее составлены административные материалы.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Трамвай с 30 пассажирами сошел с рельсов в Нижнем Тагиле в Свердловской области, шесть человек обратились за медицинской помощью, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, ДТП случилось в днем в среду на улице Кулибина, с рельсов сошла задняя тележка трамвая №12, а вагон наехал на опору линии электропередачи.
"В момент происшествия в трамвае находилось порядка 30 пассажиров, шесть из которых, включая двоих детей, обратились за медицинской помощью. После осмотра медиками пострадавшие отпущены домой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что трамваем управляла 31-летняя местная жительница, ее водительский стаж - один год. По словам женщины, во время движения трамвая она почувствовала резкий толчок, после чего, применив экстренное торможение, она утратила контроль над траекторией движения, что повлекло разворот вагона.
В ведомстве сообщили, что в отношении водителя составлены административные материалы по статьям о повреждении дорожных сооружений и нарушении ПДД, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью.
На месте схода вагонов пригородного поезда на станции Серов-Заводской Свердловской железной дороги, 24 марта 2026 года - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
На Урале пригородный поезд сошел с рельсов
24 марта, 09:51
 
ПроисшествияНижний ТагилСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала