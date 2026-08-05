В Нижнем Тагиле с рельсов сошел трамвай

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нижнем Тагиле трамвай №12 сошел с рельсов, наехав на опору линии электропередачи.

В момент происшествия в трамвае было около 30 пассажиров, шесть из них, включая двоих детей, обратились за медицинской помощью.

Водитель трамвая — 31-летняя местная жительница со стажем один год — сообщила о резком толчке перед потерей контроля над трамваем, в отношении нее составлены административные материалы.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Трамвай с 30 пассажирами сошел с рельсов в Нижнем Тагиле в Свердловской области, шесть человек обратились за медицинской помощью, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, ДТП случилось в днем в среду на улице Кулибина, с рельсов сошла задняя тележка трамвая №12, а вагон наехал на опору линии электропередачи.

"В момент происшествия в трамвае находилось порядка 30 пассажиров, шесть из которых, включая двоих детей, обратились за медицинской помощью. После осмотра медиками пострадавшие отпущены домой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трамваем управляла 31-летняя местная жительница, ее водительский стаж - один год. По словам женщины, во время движения трамвая она почувствовала резкий толчок, после чего, применив экстренное торможение, она утратила контроль над траекторией движения, что повлекло разворот вагона.