Союз театральных деятелей открыл отделение для реабилитации участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Союз театральных деятелей России открыл отделение по работе с военнослужащими и участниками специальной военной операции для их реабилитации и "ввода в мирную жизнь".
- Председатель СТД РФ Владимир Машков сообщил о встрече с Путиным.
- Артист театра "Современник" Евгений Павлов стал участником первой фронтовой творческой бригады, уже четвертый год служа в зоне проведения специальной военной операции.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Союз театральных деятелей России открыл отделение по работе с военнослужащими и участниками специальной военной операции для их реабилитации и "ввода в мирную жизнь", сообщил председатель СТД РФ Владимир Машков.
Президент России Владимир Путин в среду проводит встречу с главой СТД РФ, народным артистом России Владимиром Машковым.
"Сейчас мы в СТД открыли наше отдельное отделение, где мы будем разговаривать с ними (с военнослужащими, участниками СВО - ред.) о драматургии, вводить их в новую жизнь - мирную. Большая работа", - сказал он на встрече с Путиным.
Также Машков рассказал, что артист театра "Современник" Евгений Павлов уже четвертый год служит в зоне проведения специальной военной операции, а сейчас он стал участником первой фронтовой творческой бригады.
"Когда такие ребята есть, а их очень много, и на линии боевого соприкосновения, и в театрах, конечно, бесспорно, победа будет за нами - сохраним и страну, и нашу великую культуру" - заключил глава СТД РФ.
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