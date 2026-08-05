Союз театральных деятелей открыл отделение для реабилитации участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Союз театральных деятелей России открыл отделение по работе с военнослужащими и участниками специальной военной операции для их реабилитации и "ввода в мирную жизнь".

Председатель СТД РФ Владимир Машков сообщил о встрече с Путиным.

Артист театра "Современник" Евгений Павлов стал участником первой фронтовой творческой бригады, уже четвертый год служа в зоне проведения специальной военной операции.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Союз театральных деятелей России открыл отделение по работе с военнослужащими и участниками специальной военной операции для их реабилитации и "ввода в мирную жизнь", сообщил председатель СТД РФ Владимир Машков.

Президент России Владимир Путин в среду проводит встречу с главой СТД РФ, народным артистом России Владимиром Машковым.

"Сейчас мы в СТД открыли наше отдельное отделение, где мы будем разговаривать с ними (с военнослужащими, участниками СВО - ред.) о драматургии, вводить их в новую жизнь - мирную. Большая работа", - сказал он на встрече с Путиным.

Также Машков рассказал, что артист театра "Современник" Евгений Павлов уже четвертый год служит в зоне проведения специальной военной операции, а сейчас он стал участником первой фронтовой творческой бригады.