Краткий пересказ от РИА ИИ Способность Украины удержать Краматорск вызывает тревогу, сообщает Die Welt.

Потеря Киевом оставшихся под его контролем частей ДНР станет одним из самых тяжелых поражений для него и одним из величайших триумфов Путина с начала конфликта, по мнению автора статьи.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Способность Украины удержать Краматорск вызывает тревогу, пишет Способность Украины удержать Краматорск вызывает тревогу, пишет Die Welt

"Боевые действия также усиливаются на востоке Украины . Особенно опасная ситуация сложилась вокруг Краматорска . <…> Российские войска добиваются важных успехов", — сообщается в материале.

По мнению автора статьи, существует серьезная обеспокоенность по поводу того, что Краматорск и прочие города-крепости Донбасса рано или поздно может постигнуть та же участь, что и многие другие украинские города до них.

Также он отметил, что потеря Киевом оставшихся под его контролем частей Донецкой Народной Республики (ДНР) станет для него "одним из самых тяжелых поражений и одним из величайших триумфов Путина" с начала конфликта.