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"Триумф Путина". Произошедшее в зоне СВО встревожило Запад - РИА Новости, 05.08.2026
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12:03 05.08.2026 (обновлено: 19:48 05.08.2026)
"Триумф Путина". Произошедшее в зоне СВО встревожило Запад

Welt: для Украины сложилась опасная ситуация около Краматорска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Способность Украины удержать Краматорск вызывает тревогу, сообщает Die Welt.
  • Потеря Киевом оставшихся под его контролем частей ДНР станет одним из самых тяжелых поражений для него и одним из величайших триумфов Путина с начала конфликта, по мнению автора статьи.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Способность Украины удержать Краматорск вызывает тревогу, пишет Die Welt.
"Боевые действия также усиливаются на востоке Украины. Особенно опасная ситуация сложилась вокруг Краматорска. <…> Российские войска добиваются важных успехов", — сообщается в материале.
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По мнению автора статьи, существует серьезная обеспокоенность по поводу того, что Краматорск и прочие города-крепости Донбасса рано или поздно может постигнуть та же участь, что и многие другие украинские города до них.
Также он отметил, что потеря Киевом оставшихся под его контролем частей Донецкой Народной Республики (ДНР) станет для него "одним из самых тяжелых поражений и одним из величайших триумфов Путина" с начала конфликта.
Краматорск образует крупную агломерацию вместе с Дружковкой, Славянском и Константиновкой, которую бойцы освободили 3 июля. Этот район играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел в Донбассе.
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