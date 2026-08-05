Военные "Севера" уничтожили станцию РЭБ "Дамба" ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет FPV-дронов российской группировки войск «Север» уничтожил станцию радиоэлектронной борьбы «Дамба» ВСУ в Сумской области.
- Станция была обнаружена на окраине леса и замаскирована.
КУРСК, 5 авг - РИА Новости. Расчет FPV-дронов российской группировки войск "Север" уничтожил станцию радиоэлектронной борьбы "Дамба" ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным Спартак.
"На окраине леса в Сумской области была обнаружена установленная и замаскированная станция радиоэлектронной борьбы "Дамба". Наш расчет отработал по цели FPV-дроном с осколочно-фугасной частью", - рассказал Спартак.
Он отметил, что в результате удара цель была уничтожена.
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