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Мирный житель проехал позиции ВСУ в Доброполье, чтобы выйти к бойцам МО - РИА Новости, 05.08.2026
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Мирный житель проехал позиции ВСУ в Доброполье, чтобы выйти к бойцам МО

Мирный житель проехал позиции ВСУ в Доброполье, чтобы выйти к российским военным

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей
Эвакуация мирных жителей - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Эвакуация мирных жителей. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирный житель проехал на личном автомобиле через позиции ВСУ в Доброполье и пешком прошел через Белицкое, чтобы добраться до российских военных.
  • Минобороны РФ сообщило об освобождении Белицкого 23 июля.
  • По словам начальника разведки Апостола, российские войска работают адресно и точечно, чтобы не допустить ущерба мирному населению, и при первой же возможности эвакуируют гражданских в тыловые районы.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мирный житель проехал на личном автомобиле через все позиции ВСУ в Доброполье и пешком прошел через Белицкое, чтобы добраться к российским военным, сообщил начальник разведки 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр", участвовавшей в освобождении Белицкого, с позывным Апостол.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Белицкого 23 июля.
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"Единственный случай был - один гражданский человек с Белозерска на своем личном автомобиле проехал через все позиции ВСУ в Доброполье, доехал до севера Белицкого, где по нему ВСУ отработали FPV, но он не пострадал, потом пешком пошел через все Белицкое и вышел на наши позиции, к нашим подразделениям уже в Родинское", - сказал Апостол в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Этот мирный житель, по словам начальника разведки, рассказал, что ВСУ специально занимают подъезды жилых домов, где мирные граждане укрываются в подвалах, и используют их как склады боеприпасов.
Как отметил Апостол, поэтому российские войска работают адресно и точечно, чтобы не допустить ущерба мирному населению, и при первой же возможности эвакуируют гражданских в тыловые районы.
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