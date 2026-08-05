Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирный житель проехал на личном автомобиле через позиции ВСУ в Доброполье и пешком прошел через Белицкое, чтобы добраться до российских военных.
- Минобороны РФ сообщило об освобождении Белицкого 23 июля.
- По словам начальника разведки Апостола, российские войска работают адресно и точечно, чтобы не допустить ущерба мирному населению, и при первой же возможности эвакуируют гражданских в тыловые районы.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мирный житель проехал на личном автомобиле через все позиции ВСУ в Доброполье и пешком прошел через Белицкое, чтобы добраться к российским военным, сообщил начальник разведки 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр", участвовавшей в освобождении Белицкого, с позывным Апостол.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Белицкого 23 июля.
"Единственный случай был - один гражданский человек с Белозерска на своем личном автомобиле проехал через все позиции ВСУ в Доброполье, доехал до севера Белицкого, где по нему ВСУ отработали FPV, но он не пострадал, потом пешком пошел через все Белицкое и вышел на наши позиции, к нашим подразделениям уже в Родинское", - сказал Апостол в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Этот мирный житель, по словам начальника разведки, рассказал, что ВСУ специально занимают подъезды жилых домов, где мирные граждане укрываются в подвалах, и используют их как склады боеприпасов.
Как отметил Апостол, поэтому российские войска работают адресно и точечно, чтобы не допустить ущерба мирному населению, и при первой же возможности эвакуируют гражданских в тыловые районы.
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