Краткий пересказ от РИА ИИ Минобороны РФ сообщило об освобождении Красноярского 30 июля.

Украинские подразделения неоднократно пытались вернуть утраченные позиции в Красноярском, но все контратаки были отражены российскими подразделениями.

Российские военнослужащие не позволяли украинским подразделениям приблизиться к своим рубежам, уничтожая противника еще на подступах к позициям.

ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Боевики ВСУ неоднократно предпринимали попытки вернуть под свой контроль населенный пункт Красноярское в ДНР, однако все контратаки были отражены российскими подразделениями, рассказал РИА Новости начальник штаба мотострелкового батальона 110-й бригады 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск "Центр" Тимофей Скляров.

Минобороны РФ сообщило об освобождении Красноярского 30 июля. По словам офицера, после перехода населенного пункта под контроль российских войск украинские подразделения неоднократно пытались вернуть утраченные позиции.

"Были неоднократные попытки контратак. Противник пытался вернуть позиции, которые мы заняли, однако все его попытки были отражены", - рассказал Скляров РИА Новости.

Он отметил, что российские военнослужащие не позволяли украинским подразделениям приблизиться к своим рубежам.