Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд утвердил заочный арест экс-совладельца Fesco по делу о растрате - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 05.08.2026
Мосгорсуд утвердил заочный арест экс-совладельца Fesco по делу о растрате

Мосгорсуд утвердил заочный арест экс-совладельца Fesco Рабиновича

© РИА Новости / Илья Питалев Зал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Зал судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мосгорсуд утвердил заочный арест бывшего совладельца транспортной группы Fesco Михаила Рабиновича по делу о растрате 885 миллионов рублей.
  • Рабиновичу и бывшему президенту группы Fesco Аркадию Коростелеву вменяется растрата или присвоение чужого имущества в особо крупном размере.
  • По тому же делу ранее были арестованы бывший глава совета директоров Fesco Андрей Северилов и бывший замглавы группы Борис Иванов.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил заочный арест бывшего совладельца транспортной группы Fesco Михаила Рабиновича по делу о растрате 885 миллионов рублей, сообщил РИА Новости участник процесса.
"Мосгорсуд оставил постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рабиновича без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
В июле суд заочно арестовал Рабиновича и бывшего президента группы Fesco Аркадия Коростелева, оба находятся в розыске.
Обоим вменяется растрата или присвоение чужого имущества в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).
Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
По этому же делу в феврале были арестованы бывший глава совета директоров Fesco Андрей Северилов и бывший же замглавы группы Борис Иванов.
В обвинении речь идет о растрате 885 миллионов рублей при исполнении контрактов на развитие портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла.
Как сообщали РИА Новости в следственном департаменте МВД РФ, фигуранты организовали покупку по завышенной стоимости доли в неработающей компании. По версии следствия, криминальная схема была реализована с 2022 по 2023 год.
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Суд продлил срок ареста бывшему замминистра обороны Булгакову
Вчера, 18:25
 
ПроисшествияРоссияFESCOМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала