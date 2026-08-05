Мосгорсуд утвердил заочный арест экс-совладельца Fesco по делу о растрате

Краткий пересказ от РИА ИИ Мосгорсуд утвердил заочный арест бывшего совладельца транспортной группы Fesco Михаила Рабиновича по делу о растрате 885 миллионов рублей.

Рабиновичу и бывшему президенту группы Fesco Аркадию Коростелеву вменяется растрата или присвоение чужого имущества в особо крупном размере.

По тому же делу ранее были арестованы бывший глава совета директоров Fesco Андрей Северилов и бывший замглавы группы Борис Иванов.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил заочный арест бывшего совладельца транспортной группы Fesco Михаила Рабиновича по делу о растрате 885 миллионов рублей, сообщил РИА Новости участник процесса.

Мосгорсуд оставил постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рабиновича без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

В июле суд заочно арестовал Рабиновича и бывшего президента группы Fesco Аркадия Коростелева, оба находятся в розыске.

Обоим вменяется растрата или присвоение чужого имущества в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

По этому же делу в феврале были арестованы бывший глава совета директоров Fesco Андрей Северилов и бывший же замглавы группы Борис Иванов.

В обвинении речь идет о растрате 885 миллионов рублей при исполнении контрактов на развитие портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла.