Суд взыскал 4,5 миллиона рублей в конкурсную массу Блиновской

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Москвы взыскал около 4,5 миллионов рублей с вологодского ООО "Аквакультура" в конкурсную массу Блиновской.

Эти деньги были выданы "Аквакультуре" в 2018 году двумя беспроцентными займами, а в 2021 году стороны заключили соглашения о прощении долга.

Суд признал сделки недействительными и применил последствия недействительности в виде взыскания всей суммы с заемщика.

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской взыскал около 4,5 миллионов рублей в ее конкурсную массу с вологодского ООО "Аквакультура", созданного для разведения рыбы и ранее принадлежавшего семье "королевы марафонов", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Эти деньги ИП Блиновской были выданы "Аквакультуре" в 2018 году двумя беспроцентными займами, а в 2021 году стороны заключили соглашения о прощении долга.

По мнению финуправляющего Марии Ознобихиной, сделки прикрывали дарение денежных средств предпринимателем коммерческому предприятию, что запрещено законом.

Представитель "Аквакультуры" заявил в суде, что деньги вносились в уставный капитал компании на развитие бизнеса. "Жена дала деньги мужу", - сказал юрист, напомнив, что Алексей Блиновский тогда был единственным участником компании.

Суд признал сделки недействительными и применил последствия недействительности в виде взыскания всей суммы с заемщика.

Ранее суды трех инстанций включили в конкурсную массу Блиновской имущество "Аквакультуры" – 10 земельных участков и четыре здания в Вологодской области , два трактора "Беларус", автомобили "Лада Ларгус" и УАЗ, два снегохода Yamaha и один "Буран", 11 моторных лодок, а также иные водные транспортные средства без двигателей (кроме весельных лодок).

Суды согласились с доводами Ознобихиной, что "Аквакультура" финансировалась Блиновской за счет средств, получаемых за марафоны. Также три инстанции установили, что Блиновская предоставила "Аквакультуре" в виде безвозвратных займов через технические фирмы более 200 миллионов рублей.

По данным информационной системы "БИР-Аналитик", в ООО "Аквакультура" мужу Блиновской Алексею с 2017 по 2024 год принадлежало от 100% до 80% долей. Сейчас компания полностью принадлежит Наталии Миняевой.

Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ.