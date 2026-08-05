Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал 4,5 миллиона рублей в конкурсную массу Блиновской - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 05.08.2026 (обновлено: 17:45 05.08.2026)
Суд взыскал 4,5 миллиона рублей в конкурсную массу Блиновской

Суд взыскал с "Аквакультуры" 4,5 млн руб в конкурсную массу Блиновской

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМодель, блогер Елена Блиновская
Модель, блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Модель, блогер Елена Блиновская. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы взыскал около 4,5 миллионов рублей с вологодского ООО "Аквакультура" в конкурсную массу Блиновской.
  • Эти деньги были выданы "Аквакультуре" в 2018 году двумя беспроцентными займами, а в 2021 году стороны заключили соглашения о прощении долга.
  • Суд признал сделки недействительными и применил последствия недействительности в виде взыскания всей суммы с заемщика.
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской взыскал около 4,5 миллионов рублей в ее конкурсную массу с вологодского ООО "Аквакультура", созданного для разведения рыбы и ранее принадлежавшего семье "королевы марафонов", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Эти деньги ИП Блиновской были выданы "Аквакультуре" в 2018 году двумя беспроцентными займами, а в 2021 году стороны заключили соглашения о прощении долга.
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Прокуратура подала апелляционное представление на приговор блогера Лерчек
Вчера, 12:39
По мнению финуправляющего Марии Ознобихиной, сделки прикрывали дарение денежных средств предпринимателем коммерческому предприятию, что запрещено законом.
Представитель "Аквакультуры" заявил в суде, что деньги вносились в уставный капитал компании на развитие бизнеса. "Жена дала деньги мужу", - сказал юрист, напомнив, что Алексей Блиновский тогда был единственным участником компании.
Суд признал сделки недействительными и применил последствия недействительности в виде взыскания всей суммы с заемщика.
Ранее суды трех инстанций включили в конкурсную массу Блиновской имущество "Аквакультуры" – 10 земельных участков и четыре здания в Вологодской области, два трактора "Беларус", автомобили "Лада Ларгус" и УАЗ, два снегохода Yamaha и один "Буран", 11 моторных лодок, а также иные водные транспортные средства без двигателей (кроме весельных лодок).
Суды согласились с доводами Ознобихиной, что "Аквакультура" финансировалась Блиновской за счет средств, получаемых за марафоны. Также три инстанции установили, что Блиновская предоставила "Аквакультуре" в виде безвозвратных займов через технические фирмы более 200 миллионов рублей.
По данным информационной системы "БИР-Аналитик", в ООО "Аквакультура" мужу Блиновской Алексею с 2017 по 2024 год принадлежало от 100% до 80% долей. Сейчас компания полностью принадлежит Наталии Миняевой.
Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
Блогера Лусик Карапетян экстрадировали из ОАЭ в Россию - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Суд продлил арест экстрадированной из ОАЭ блогеру Лусик Карапетян
4 августа, 21:02
 
ПроисшествияМоскваВологодская областьРоссияАлексей БлиновскийЕлена БлиновскаяУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала