Суд признал законным запрет деятельности объединения основателей "Кириешек"

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Второй кассационный суд признал законным решение о запрете деятельности объединения Дениса и Николая Штенгеловых* в связи с осуществлением экстремистской деятельности и об обращении их имущества в доход РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В октябре прошлого года Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал основателей группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), в которую входят бренды "Кириешки" и "Яшкино", Николая и Дениса Штенгеловых* экстремистским объединением и изъял в доход государства акции холдинга, а также более 21 миллиард рублей доходов "КДВ", которые Штенгеловы* вывели за рубеж с 2022 года. В феврале Мосгорсуд решение районного суда утвердил.

"Судебная коллегия определила решение Тверского районного суда города Москвы от 1 октября 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Московского городского суда от 6 февраля 2026 года оставить без изменения, кассационные жалобы… без удовлетворения", - огласил определение судья.

Представители Дениса Штенгелова*, который и подал кассационную жалобу, в ходе заседания заявляли, что оснований признавать Штенгеловых* экстремистским объединением нет и просили вернуть дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. По их словам, Штенгелов-младший* не осуществлял призывов к экстремистской деятельности, а его отец Николай Штенгелов* не связан с созданием и развитием "Кондитерус Ком".