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Суд признал законным запрет деятельности объединения основателей "Кириешек" - РИА Новости, 05.08.2026
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17:33 05.08.2026
Суд признал законным запрет деятельности объединения основателей "Кириешек"

Суд оставил в силе признание основателей "Кириешек" экстремистским объединением

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Второй кассационный суд признал законным решение о запрете деятельности объединения Дениса и Николая Штенгеловых* в связи с осуществлением экстремистской деятельности и об обращении их имущества в доход РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В октябре прошлого года Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал основателей группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), в которую входят бренды "Кириешки" и "Яшкино", Николая и Дениса Штенгеловых* экстремистским объединением и изъял в доход государства акции холдинга, а также более 21 миллиард рублей доходов "КДВ", которые Штенгеловы* вывели за рубеж с 2022 года. В феврале Мосгорсуд решение районного суда утвердил.
"Судебная коллегия определила решение Тверского районного суда города Москвы от 1 октября 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Московского городского суда от 6 февраля 2026 года оставить без изменения, кассационные жалобы… без удовлетворения", - огласил определение судья.
Представители Дениса Штенгелова*, который и подал кассационную жалобу, в ходе заседания заявляли, что оснований признавать Штенгеловых* экстремистским объединением нет и просили вернуть дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. По их словам, Штенгелов-младший* не осуществлял призывов к экстремистской деятельности, а его отец Николай Штенгелов* не связан с созданием и развитием "Кондитерус Ком".
Николай Штенгелов* и его сын Денис*, являющийся гражданином Австралии, покинули Россию более десяти лет назад. В марте Росфинмониторинг внес объединение Штенгеловых* в перечень террористов и экстремистов.

*Объединение, признанное террористическим на территории РФ
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17 июля, 15:50
 
РоссияМоскваАвстралияМосковский городской судГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
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