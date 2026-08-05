РЭЦ проведет стрим с блогером Даньдань на Восточном экономическом форуме

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) организует прямой эфир по продаже отечественных товаров в Китае на полях Восточного экономического форума, информирует РЭЦ.

Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. В деловой программе более 70 сессий, разделенных на пять тематических треков: "Жить и работать на Дальнем Востоке", "Механизмы привлечения частных инвестиций", "Дальний Восток – полюс международного взаимодействия", "Технологии настоящего и будущего", "Логистика и инфраструктура для роста экономики".

"Российский экспортный центр организует прямой эфир по продаже отечественных товаров в Китае в рамках Российско-китайского онлайн-фестиваля "Сделано в России". Мероприятие организует РЭЦ на полях Восточного экономического форума", - говорится в сообщении.

Предстоящий стрим проведет одна из самых влиятельных китайских инфлюенсеров в сфере электронной коммерции в Поднебесной Ян Жуньсинь, известная под псевдонимом Даньдань. Он станет продолжением успешного проекта по продвижению национального бренда "Сделано в России" на китайском потребительском рынке, отметили в РЭЦ.

Там подчеркнули, что для российских производителей участие в стриме – это возможность заявить о себе многомиллионной аудитории и получить прямой доступ к платежеспособному китайскому потребителю: аудитория Даньдань на платформе Kuaishou составляет практически 100 миллионов человек, а с 2019 года блогер провела более 500 эфиров.

В эфире будет представлена продукция ведущих российских производителей из различных отраслей. Конкурсный отбор заявок на участие в стриме среди российских экспортеров будет запущен уже на следующей неделе на специальном лендинге РЭЦ. Информация об этом появится в официальных социальных сетях РЭЦ: в Telegram и "Максе".

Стрим станет вторым подобным проектом в рамках программы Национальных магазинов "Сделано в России" РЭЦ. Предыдущий - также с участием Даньдань - прошел по поручению президента России Владимира Путина 17 мая 2025 года в московском парке "Зарядье", с видом на Красную площадь. Тогда за шесть часов прямого эфира жителям Китая представили более ста наименований товаров от 62 российских компаний: кондитерские изделия, морепродукты, бакалею, молочную продукцию, косметику, бытовую химию и детские игрушки. Общий объем продаж превысил 1 миллиард рублей, товары некоторых экспортеров в Китае распродавались за 3–7 секунд эфира. Количество охватов стрима составило 11,3 миллиона человек.

"Успех стрима Даньдань на Красной площади наглядно продемонстрировал насколько эффективным может быть прямой диалог с китайским потребителем через инфлюенсеров в рамках инструментария национальных магазинов РЭЦ. Мы не только получили рекордные продажи, но и сделали огромный шаг в изменении восприятия российских товаров в Китае. Новый стрим на Восточном экономическом форуме позволит масштабировать этот успех и дать возможность новым российским производителям заявить о себе на одном из самых перспективных экспортных направлений", – прокомментировала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.