На днях глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Россию ополчился весь так называемый цивилизованный мир. При всем глубочайшем уважении к министру необходимо сделать уточнение: этот "цивилизованный мир" не озверился на Россию резко и вдруг — он держал ее под прицелом фактически всегда.

Нужно понимать и постоянно напоминать себе и другим, что коллективный Запад при любой риторике и кнопках с перегрузкой всегда воспринимал Россию врагом, и размазанная по временной шкале разница была лишь в "обертке", способах и масштабах конфронтации.

В частности, одной из главных целей наших уже точно не партнеров (и еще "на ниточке" не врагов) всегда была международная изоляция России, которая отнюдь не началась в 2022 году, как уверены многие, а просто многократно ускорилась.

Будет чрезвычайно любопытно проследить историческую динамику нарративов по этой теме со стороны маститого британского мозгового центра Chatham House, аналитика и умные советы которого в том числе лежат в основе нынешней евроатлантической политики.

В 2021 году, когда украинские деревья и территории были большие, а Россия в стотысячный раз призывала прекратить геноцид русскоязычного населения Донбасса и предлагала Западу одуматься, на этом самом Западе все уже было продумано и обдумано до мелочей, что мы и видим в программном материале Chatham House под названием "Мифы и заблуждения при обсуждении России".

Главная мысль доклада: нужно просто забыть о любой возможности договориться с Россией, ведь ее ценности диаметрально противоположны ценностям Запада — "у России и Запада разные стратегические цели, ценности и понимание международных отношений, и эта несовместимость носит практически необратимый характер". В связи с этим требуется весь набор сдерживающих мер, включая "отрыв" от России ее сегодняшних и потенциальных союзников.

В материале от 2022 года "Мифы и заблуждения про военные намерения России" тема сосуществования Запада с нашей страной (даже теоретически) полностью снимается с повестки дня, зато на первое место выходит "широкая линия на изоляцию Москвы и ограничение ее международного пространства".

Статья 2023 года "Как закончить войну России на Украине" прямо указывает, что "значительная часть мира, находящаяся вне того, что обычно называют Западом, не поддерживает Украину (во всяком случае, не в полной мере)", и предлагает общий нарратив "Россия теперь является государством-изгоем, которое нарушает мировой порядок", чтобы сделать потенциальное сотрудничество с Россией токсичным.

Но что-то пошло не так: в докладе от 2024 года "Россия использует советский подход к Глобальному Югу, чтобы бросить вызов Западу, — и он работает" признается, что "Москва целенаправленно использует антизападные настроения, форумы, BRICS и многосторонние площадки, чтобы обходить санкции и сохранять дипломатическую субъектность", и следует резюме, что с этим нужно срочно бороться.

В материале от 2025 года "Конкурирующие точки зрения на международный порядок" звучат уже более панические нотки: Россия описывается как держава, которая пытается "подрывать западный консенсус", а также активно использует региональные и незападные организации для легитимации своей роли. Кроме того, признается, что война на Украине не привела к полной дипломатической пустоте: вместо этого "Россия формирует новые сети поддержки, давления и информационного влияния".

Публикация от июня 2026 года и вовсе вышла в жирной траурной рамке, а ее заголовок — "Дипломатия Путина в Азии способна помочь избежать изоляции. Но это не решит его цели на Украине".

По факту мозговой центр после нескольких лет настойчивой "работы" на заводе, производящем изоляцию, признал, что все полученные деньги ушли в жидкий паровозный свисток: бурное развитие отношений Москвы с ASEAN, Пекином, Дели и другими странами Азии и Глобального Юга показывают, что Россия не была изолирована, как надеялся Запад.

Таких великих мыслителей и советчиков, как Chatham House, на Западе очень много, и все они угодили в глубокую лужу — что показывает, насколько серьезно мы должны относиться к их "стопроцентным" прогнозам о неизбежном поражении России.

На самом деле, подобная узколобость аналитиков очень помогла России. В свое время мы сделали ошибку, все еще надеясь, что Запад не будет рубить сук, на котором сидит, и стрелять себе в ногу, так как сотрудничество с Москвой совершенно очевидно выгодно всем (спросите, например, у нынешней Германии), а коллективная безопасность нужна каждому (спросите у нынешней Украины).

Но у нас всегда был план Б: разворот России на Юг и Восток не был спонтанным и истеричным. В декабре 2024 года Владимир Путин сообщил, что разворот России в сторону Глобального Юга и Востока случился не сейчас, а шел "постепенно, спокойно и поэтапно с 2000-х годов" — и это не зависит от того, что происходит на Украине.

И этот план сработал. Сергей Лавров, комментируя прожекты Politico со сценариями изоляции России и отчуждение от нее постсоветского пространства, сказал коротко: "Мечтать не вредно".