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Во время стрельбы в Северной Каролине погибли несколько человек - РИА Новости, 05.08.2026
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22:33 05.08.2026
Во время стрельбы в Северной Каролине погибли несколько человек

В Северной Каролине при стрельбе в округе Казуэлл погибли несколько человек

© AP Photo / David DermerАмериканская полиция на месте преступления
Американская полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / David Dermer
Американская полиция на месте преступления . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В округе Казуэлл в американском штате Северная Каролина произошла стрельба.
  • Несколько человек получили огнестрельные ранения, один из них был доставлен в больницу.
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Несколько человек погибли в результате стрельбы в округе Казуэлл в американском штате Северная Каролина, сообщило местное бюро расследований.
«
"Прибывшие на место заместители шерифа обнаружили несколько человек с огнестрельными ранениями. Один человек был доставлен в больницу с огнестрельным ранением, были еще несколько жертв", - говорится в сообщении силовиков в соцсети Х.
Там не раскрыли иных подробностей, в том числе кто именно открыл стрельбу и задержан ли злоумышленник, но заверили, что угрозы для населения нет, а инцидент ограничен местом ЧП.
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