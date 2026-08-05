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В Новосибирске задержали мужчину, открывшего стрельбу в аптеке - РИА Новости, 05.08.2026
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05:29 05.08.2026
В Новосибирске задержали мужчину, открывшего стрельбу в аптеке

В Новосибирске задержали мужчину, открывшего стрельбу из травматики в аптеке

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новосибирске мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в аптеке в ходе конфликта с другим местным жителем.
  • Подозреваемого, ранее несудимого 28-летнего жителя Октябрьского района, задержали сотрудники уголовного розыска.
  • Пострадавший получил телесные повреждения, но его жизни ничего не угрожает, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске задержали мужчину, который в ходе конфликта с другим местным жителем в аптеке открыл стрельбу из травматического пистолета, сообщает ГУМВД по региону.
По данным главка, 2 августа 2026 года в полицию поступило сообщение о том, что в аптеке по улице Доватора словесный конфликт между двумя мужчинами перешел в драку. В результате один из участников конфликта выстрелил в другого из травматического оружия.
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"В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Новосибирску, им оказался ранее не судимый 28-летний житель Октябрьского района. С места происшествия изъяты две гильзы и две сферические пули", - говорится в сообщении.
В ведомстве РИА Новости уточнили, что пострадавший участник конфликта получил телесные повреждения, однако его жизни ничего не угрожает.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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