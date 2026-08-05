В Новосибирске задержали мужчину, открывшего стрельбу в аптеке

НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске задержали мужчину, который в ходе конфликта с другим местным жителем в аптеке открыл стрельбу из травматического пистолета, сообщает ГУМВД по региону.

По данным главка, 2 августа 2026 года в полицию поступило сообщение о том, что в аптеке по улице Доватора словесный конфликт между двумя мужчинами перешел в драку. В результате один из участников конфликта выстрелил в другого из травматического оружия.