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СТД обсуждает с РЖД продолжение проекта "Театральный поезд" - РИА Новости, 05.08.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:33 05.08.2026
СТД обсуждает с РЖД продолжение проекта "Театральный поезд"

Машков: СТД обсуждает с РЖД продолжение проекта "Театральный поезд" в 2027 году

© РИА Новости"Театральный поезд", который следует по маршруту "Владивосток-Москва"
Театральный поезд, который следует по маршруту Владивосток-Москва - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости
"Театральный поезд", который следует по маршруту "Владивосток-Москва". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Союз театральных деятелей России обсуждает с РЖД продолжение проекта "Театральный поезд".
  • Председатель СТД Владимир Машков рассказал президенту Владимиру Путину о поездке "Театрального поезда" и встрече с жителями поселка Октябрьский Иркутской области.
  • Машков отметил, что проект помогает объединять людей по всей стране.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Союз театральных деятелей России (СТД) обсуждает с РЖД продолжение проекта "Театральный поезд" в следующем году, заявил председатель СТД Владимир Машков.
Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с председателем Союза театральных деятелей России, народным артистом РФ Владимиром Машковым. Докладывая о поездках театральных поездов по маршрутам Севастополь-Москва и Владивосток-Москва, Машков рассказал главе государства трогательную историю о встрече с жителями поселка Октябрьский Иркутской области во время технической остановки.
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"Остановился поезд на одной небольшой станции "Сосновые Родники". Техническая остановка, там поселок Октябрьский, Иркутская область. Поезд стоит, вышли люди из поселка... Они говорят: "Прочитайте нам что-нибудь". Они начали читать стихи, песни петь. Собрали детей, а у нас там еще один уникальный вагон - театр кукол, где есть места для зрителей. Собрали детей, показали им спектакль, и поехал поезд. И они, конечно, говорят: "Приезжайте к нам хотя бы на техническую остановку еще раз", - рассказал он.
После этого Машков в разговоре с президентом добавил, что сейчас ведутся переговоры с РЖД о продолжении проекта, который помогает объединять людей по всей стране.
"Мы договорились с РЖД. По возможности попытаемся в следующем году продолжить этот проект. Он объединяет творчески всю нашу страну, и это очень важно", - заключил он.
Союз театральных деятелей РФ в этом году отмечает 150-летие. В рамках юбилейного года запланировано около двух тысяч мероприятий по всей стране, в том числе запуск двух театральных поездов по маршрутам Севастополь-Москва и Владивосток-Москва, а также спектакли, мастер-классы, творческие встречи и другие события. Юбилейный год завершится съездом Союза театральных деятелей, который пройдет 23 октября на сцене Большого театра.
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КультураРоссияОктябрьскийИркутская областьВладимир МашковВладимир ПутинРЖДБольшой театрНовости культуры
 
 
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