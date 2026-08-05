СТД обсуждает с РЖД продолжение проекта "Театральный поезд"

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"Остановился поезд на одной небольшой станции "Сосновые Родники". Техническая остановка, там поселок Октябрьский, Иркутская область. Поезд стоит, вышли люди из поселка... Они говорят: "Прочитайте нам что-нибудь". Они начали читать стихи, песни петь. Собрали детей, а у нас там еще один уникальный вагон - театр кукол, где есть места для зрителей. Собрали детей, показали им спектакль, и поехал поезд. И они, конечно, говорят: "Приезжайте к нам хотя бы на техническую остановку еще раз", - рассказал он.