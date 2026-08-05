Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джеймс Картлидж обвинил Кира Стармера во лжи по вопросу оборонных расходов.
- Управление статистики Великобритании подтвердило, что заявление Стармера о увеличении оборонных расходов было неверным.
- Сумма в 270 миллиардов фунтов стерлингов представляет собой общие запланированные расходы на вооруженные силы, а не увеличение.
ЛОНДОН, 5 авг - РИА Новости. Депутат британского парламента от Консервативной партии Джеймс Картлидж обвинил бывшего премьер-министра страны Кира Стармера во лжи по вопросу оборонных расходов.
"Ложь лейбористов по поводу оборонных расходов полностью раскрыта. Независимое управление статистики Великобритании подтвердило, что заявление лейбористов о таком увеличении оборонных расходов было "неверным и вводящим в заблуждение", - сказал Картлидж газете Telegraph.
В марте 2026 года Стармер заявил депутатам, что правительство дополнительно направит на оборону 270 миллиардов фунтов стерлингов. Картлидж опубликовал на своей странице в социальной сети X ответ управления статистики на депутатский запрос, в котором говорилось, что сумма в 270 миллиардов фунтов стерлингов представляет собой общие запланированные расходы на вооруженные силы в течение срока полномочий нынешнего парламента, а не увеличение.