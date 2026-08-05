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Британский депутат обвинил Стармера во лжи по вопросу оборонных расходов - РИА Новости, 05.08.2026
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18:31 05.08.2026
Британский депутат обвинил Стармера во лжи по вопросу оборонных расходов

Депутат Картлидж обвинил Стармера во лжи по теме оборонных расходов

© AP Photo / Parliamentary Recording Unit via Associated PressЗаседание парламента в Лондоне, Великобритания
Заседание парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Parliamentary Recording Unit via Associated Press
Заседание парламента в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джеймс Картлидж обвинил Кира Стармера во лжи по вопросу оборонных расходов.
  • Управление статистики Великобритании подтвердило, что заявление Стармера о увеличении оборонных расходов было неверным.
  • Сумма в 270 миллиардов фунтов стерлингов представляет собой общие запланированные расходы на вооруженные силы, а не увеличение.
ЛОНДОН, 5 авг - РИА Новости. Депутат британского парламента от Консервативной партии Джеймс Картлидж обвинил бывшего премьер-министра страны Кира Стармера во лжи по вопросу оборонных расходов.
"Ложь лейбористов по поводу оборонных расходов полностью раскрыта. Независимое управление статистики Великобритании подтвердило, что заявление лейбористов о таком увеличении оборонных расходов было "неверным и вводящим в заблуждение", - сказал Картлидж газете Telegraph.
В марте 2026 года Стармер заявил депутатам, что правительство дополнительно направит на оборону 270 миллиардов фунтов стерлингов. Картлидж опубликовал на своей странице в социальной сети X ответ управления статистики на депутатский запрос, в котором говорилось, что сумма в 270 миллиардов фунтов стерлингов представляет собой общие запланированные расходы на вооруженные силы в течение срока полномочий нынешнего парламента, а не увеличение.
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