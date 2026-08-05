США пересмотрят пошлины на импорт бесшовных стальных труб из России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Комиссия по международной торговле США начала пересмотр действующих антидемпинговых и компенсационных пошлин на импорт бесшовных стальных труб из России, Украины, Чехии и Южной Кореи.
- Комиссия проведет полномасштабные проверки в соответствии с Законом о тарифах 1930 года, чтобы определить, приведет ли отмена пошлин к ущербу для американской отрасли.
- Сейчас в отношении бесшовных стальных труб из России действуют антидемпинговые пошлины в размере 209,72% и компенсационная пошлина 48,38%, а для Украины действует антидемпинговая пошлина 23,75%.
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Комиссия по международной торговле США начала пересмотр действующих антидемпинговых и компенсационных пошлин на импорт бесшовных стальных труб из России, Украины, Чехии и Южной Кореи, согласно документу в распоряжении РИА Новости, который будет опубликован в четверг.
"Комиссия уведомляет, что проведет полномасштабные проверки в соответствии с Законом о тарифах 1930 года, чтобы определить, приведет ли отмена компенсационных пошлин на импорт бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали (SSLP) из России и Южной Кореи, а также отмена антидемпинговых пошлин на такие трубы из Чехии, России, Южной Кореи и Украины к продолжению или повторному возникновению существенного ущерба для американской отрасли в обозримом будущем", - говорится в уведомлении ведомства.
Сейчас в отношении бесшовных стальных труб из России действуют антидемпинговые пошлины в размере 209,72% и компенсационная пошлина 48,38%. Для Украины действует антидемпинговая пошлина 23,75%, согласно данным министерства торговли США.