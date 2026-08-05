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США пересмотрят пошлины на импорт бесшовных стальных труб из России - РИА Новости, 05.08.2026
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23:26 05.08.2026
США пересмотрят пошлины на импорт бесшовных стальных труб из России

США пересмотрят пошлины на импорт бесшовных стальных труб из России и Украины

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Монета номиналом один доллар США на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Комиссия по международной торговле США начала пересмотр действующих антидемпинговых и компенсационных пошлин на импорт бесшовных стальных труб из России, Украины, Чехии и Южной Кореи.
  • Комиссия проведет полномасштабные проверки в соответствии с Законом о тарифах 1930 года, чтобы определить, приведет ли отмена пошлин к ущербу для американской отрасли.
  • Сейчас в отношении бесшовных стальных труб из России действуют антидемпинговые пошлины в размере 209,72% и компенсационная пошлина 48,38%, а для Украины действует антидемпинговая пошлина 23,75%.
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Комиссия по международной торговле США начала пересмотр действующих антидемпинговых и компенсационных пошлин на импорт бесшовных стальных труб из России, Украины, Чехии и Южной Кореи, согласно документу в распоряжении РИА Новости, который будет опубликован в четверг.
"Комиссия уведомляет, что проведет полномасштабные проверки в соответствии с Законом о тарифах 1930 года, чтобы определить, приведет ли отмена компенсационных пошлин на импорт бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали (SSLP) из России и Южной Кореи, а также отмена антидемпинговых пошлин на такие трубы из Чехии, России, Южной Кореи и Украины к продолжению или повторному возникновению существенного ущерба для американской отрасли в обозримом будущем", - говорится в уведомлении ведомства.
Сейчас в отношении бесшовных стальных труб из России действуют антидемпинговые пошлины в размере 209,72% и компенсационная пошлина 48,38%. Для Украины действует антидемпинговая пошлина 23,75%, согласно данным министерства торговли США.
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