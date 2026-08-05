США пересмотрят пошлины на импорт бесшовных стальных труб из России

ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Комиссия по международной торговле США начала пересмотр действующих антидемпинговых и компенсационных пошлин на импорт бесшовных стальных труб из России, Украины, Чехии и Южной Кореи, согласно документу в распоряжении РИА Новости, который будет опубликован в четверг.