В США вывели собак, которые не вызывают аллергию

Речь идет о двух самках бигля, родившихся в сентябре 2024 года, - Альфи и Бейли. Их геном был отредактирован с помощью метода CRISPR-Cas9, в результате чего производимый собаками аллерген Can f 1 у биглей обнаружен не был. Процедуры никак не сказались на развитии собак, уточняет компания.