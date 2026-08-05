В США вывели собак, которые не вызывают аллергию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская биотехнологическая компания Kindred Companion Sciences впервые вывела гипоаллергенных собак путем редактирования их генома.
- Геном двух самок бигля — Альфи и Бейли — был отредактирован с помощью метода CRISPR-Cas9, в результате чего производимый собаками аллерген Can f 1 у них обнаружен не был.
- Гипоаллергенные собаки еще не поступили в продажу, так как проведенные компанией генетические изменения еще не были одобрены Управлением по продовольствию и лекарствам США (FDA).
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Американская биотехнологическая компания Kindred Companion Sciences впервые вывела гипоаллергенных собак путем редактирования их генома.
"Kindred Companion Sciences представила первых собак, чьи гены были отредактированы для устранения основного аллергена, носителем которого являются собаки", - говорится в сообщении компании на сайте дистрибьютора пресс-релизов BusinessWire.
Речь идет о двух самках бигля, родившихся в сентябре 2024 года, - Альфи и Бейли. Их геном был отредактирован с помощью метода CRISPR-Cas9, в результате чего производимый собаками аллерген Can f 1 у биглей обнаружен не был. Процедуры никак не сказались на развитии собак, уточняет компания.
Отмечается, что гипоаллергенные собаки еще не поступили в продажу. Проведенные компанией генетические изменения еще не были одобрены Управлением по продовольствию и лекарствам США (FDA).
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