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США уже вернули импортерам сто миллиардов долларов пошлин - РИА Новости, 05.08.2026
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21:54 05.08.2026
США уже вернули импортерам сто миллиардов долларов пошлин

Власти США вернули импортерам около ста миллиардов долларов таможенных пошлин

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Таможенно-пограничная служба США вернула импортерам около 100 миллиардов долларов ранее уплаченных пошлин.
  • Верховный суд США ограничил полномочия президента Дональда Трампа устанавливать масштабные импортные пошлины.
  • Таможенно-пограничная служба получила 252 496 заявок на возврат средств, 178 213 из которых успешно прошли проверку.
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Таможенно-пограничная служба США вернула импортерам уже около 100 миллиардов долларов ранее уплаченных пошлин после решения федерального суда по международной торговле, признавшего их незаконными, следует из декларации, поданной ведомством в суд во вторник.
Верховный суд США в январе ограничил полномочия президента США Дональда Трампа устанавливать масштабные импортные пошлины, оставив вопрос механизма возврата излишне уплаченных импортерами средств на усмотрение судов более низкой инстанции. Трамп в свою очередь заявил, что решение не проясняет порядок возврата и что процесс может затянуться на годы.
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В документе говорится, что к обработке было принято заявок почти на 129 миллиардов долларов через специальный портал CAPE, разработанный погранично-таможенной службой для учета и выплаты возвратов по таможенным пошлинам. Из этой суммы возвраты примерно на 100 миллиардов долларов были оформлены, подтверждены и направлены в министерство финансов США для выплат, сказано в документе.
Таможенно-пограничная служба также сообщила, что получила в общей сложности 252 496 заявок на возврат средств, 178 213 из которых успешно прошли проверку. Остальные были отклонены главным образом из-за несоответствия данных об импортере или декларанте, ошибок в номерах импортных деклараций либо неправильного формата загружаемого файла.
Как отмечает телеканал CNBC, властям США еще предстоит выплатить возвраты свыше 330 тысячам импортеров по более чем 53 миллионам импортных деклараций.
Трамп ввел пошлины на основе закона 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Верховный суд счел, что администрация слишком широко трактует норму, а конституция однозначно указывает на исключительность полномочий законодателей по этому вопросу.
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