Краткий пересказ от РИА ИИ Таможенно-пограничная служба США вернула импортерам около 100 миллиардов долларов ранее уплаченных пошлин.

Верховный суд США ограничил полномочия президента Дональда Трампа устанавливать масштабные импортные пошлины.

Таможенно-пограничная служба получила 252 496 заявок на возврат средств, 178 213 из которых успешно прошли проверку.

ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Таможенно-пограничная служба США вернула импортерам уже около 100 миллиардов долларов ранее уплаченных пошлин после решения федерального суда по международной торговле, признавшего их незаконными, следует из декларации, поданной ведомством в суд во вторник.

Верховный суд США в январе ограничил полномочия президента США Дональда Трампа устанавливать масштабные импортные пошлины, оставив вопрос механизма возврата излишне уплаченных импортерами средств на усмотрение судов более низкой инстанции. Трамп в свою очередь заявил, что решение не проясняет порядок возврата и что процесс может затянуться на годы.

В документе говорится, что к обработке было принято заявок почти на 129 миллиардов долларов через специальный портал CAPE, разработанный погранично-таможенной службой для учета и выплаты возвратов по таможенным пошлинам. Из этой суммы возвраты примерно на 100 миллиардов долларов были оформлены, подтверждены и направлены в министерство финансов США для выплат, сказано в документе.

Таможенно-пограничная служба также сообщила, что получила в общей сложности 252 496 заявок на возврат средств, 178 213 из которых успешно прошли проверку. Остальные были отклонены главным образом из-за несоответствия данных об импортере или декларанте, ошибок в номерах импортных деклараций либо неправильного формата загружаемого файла.

Как отмечает телеканал CNBC, властям США еще предстоит выплатить возвраты свыше 330 тысячам импортеров по более чем 53 миллионам импортных деклараций.