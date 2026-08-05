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США перехватили 48 коммерческих судов в рамках блокады Ирана - РИА Новости, 05.08.2026
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21:53 05.08.2026
США перехватили 48 коммерческих судов в рамках блокады Ирана

Американские военные перенаправили 48 коммерческих судов в рамках блокады Ирана

© AP Photo / Jens MeyerАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Jens Meyer
Американские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские военные перенаправили 48 коммерческих судов в рамках обеспечения морской блокады Ирана.
  • Центральное командование ВС США утверждало, что атаки на Иран были ответом на действия Тегерана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив.
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Американские военные перенаправили 48 коммерческих судов в рамках обеспечения морской блокады Ирана, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.
"По состоянию на 5 августа силы Центрального командования США перенаправили 48 коммерческих судов", - говорится в сообщении командования в Х.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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