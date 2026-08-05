США перехватили 48 коммерческих судов в рамках блокады Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские военные перенаправили 48 коммерческих судов в рамках обеспечения морской блокады Ирана.
- Центральное командование ВС США утверждало, что атаки на Иран были ответом на действия Тегерана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив.
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Американские военные перенаправили 48 коммерческих судов в рамках обеспечения морской блокады Ирана, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.