Рубио пошутил, что хочет обсудить с Милибэндом межгалактические проблемы

ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио на вопрос об украинском урегулировании пошутил, что на встрече с главой МИД Великобритании Эдом Милибэндом хочет обсудить межгалактические проблемы.

Так он ответил на вопрос, будет ли обсуждать с Милибэндом украинское урегулирование.