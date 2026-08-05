Рубио пошутил, что хочет обсудить с Милибэндом межгалактические проблемы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рубио пошутил о предстоящей встрече с главой МИД Великобритании Эдом Милибэндом.
- Рубио сказал, что на встрече будут обсуждаться "межгалактические проблемы", уклонившись от ответа на вопрос об обсуждении украинского урегулирования.
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио на вопрос об украинском урегулировании пошутил, что на встрече с главой МИД Великобритании Эдом Милибэндом хочет обсудить межгалактические проблемы.
Так он ответил на вопрос, будет ли обсуждать с Милибэндом украинское урегулирование.