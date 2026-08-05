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Рубио пошутил, что хочет обсудить с Милибэндом межгалактические проблемы - РИА Новости, 05.08.2026
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Рубио пошутил, что хочет обсудить с Милибэндом межгалактические проблемы

Рубио пошутил, что хочет обсудить с Эдом Милибэндом межгалактические проблемы

© AP Photo / Allison RobbertМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубио пошутил о предстоящей встрече с главой МИД Великобритании Эдом Милибэндом.
  • Рубио сказал, что на встрече будут обсуждаться "межгалактические проблемы", уклонившись от ответа на вопрос об обсуждении украинского урегулирования.
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио на вопрос об украинском урегулировании пошутил, что на встрече с главой МИД Великобритании Эдом Милибэндом хочет обсудить межгалактические проблемы.
"Что это за вопрос: будем ли мы говорить об Украине? Межгалактические проблемы и всякое такое (будут обсуждаться - ред.)", - сказал Рубио перед встречей с главой МИД Великобритании.
Так он ответил на вопрос, будет ли обсуждать с Милибэндом украинское урегулирование.
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