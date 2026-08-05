Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США затягивают согласование кандидатуры нового посла Франции - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 05.08.2026
СМИ: США затягивают согласование кандидатуры нового посла Франции

Politico: США затягивают согласование кандидатуры нового посла Франции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Государственный флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соединенные Штаты затягивают согласование кандидатуры нового посла Франции в Вашингтоне на фоне разногласий в ООН.
  • Франция раскритиковала США за отказ поддержать кандидатуру Фолькера Тюрка на пост верховного комиссара ООН по правам человека, а американский постпред обвинил Париж в потворстве нарушителям прав человека.
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты затягивают согласование кандидатуры нового посла Франции в Вашингтоне на фоне разногласий в ООН, сообщает Politico со ссылкой на источники.
Разногласия между США и Францией возникли после переизбрания Фолькера Тюрка на пост верховного комиссара ООН по правам человека. Франция раскритиковала США за отказ поддержать его кандидатуру, а американский постпред Майк Уолтц обвинил Париж в потворстве "некоторым из худших нарушителей прав человека".
"(Президент Франции Эммануэль) Макрон, возможно, очаровал президента США Дональда Трампа любезностями и изысканным ужином в Версальском дворце во время его июньского визита во Францию, однако задержка с одобрением нового посла показывает, что дипломатическая напряженность между двумя странами по-прежнему сохраняется", - указывает СМИ.
Макрон выдвинул на этот пост Орелиана Ле Шовалье.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Американские дипломаты покинули зал СБ ООН из-за критики со стороны Франции
28 июля, 06:49
 
ФранцияСШАВашингтон (штат)Фолькер ТюркМайк УолтцДональд ТрампООНPoliticoПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала