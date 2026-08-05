СМИ: США затягивают согласование кандидатуры нового посла Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ Соединенные Штаты затягивают согласование кандидатуры нового посла Франции в Вашингтоне на фоне разногласий в ООН.

Франция раскритиковала США за отказ поддержать кандидатуру Фолькера Тюрка на пост верховного комиссара ООН по правам человека, а американский постпред обвинил Париж в потворстве нарушителям прав человека.

ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты затягивают согласование кандидатуры нового посла Франции в Вашингтоне на фоне разногласий в ООН, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Разногласия между США и Францией возникли после переизбрания Фолькера Тюрка на пост верховного комиссара ООН по правам человека. Франция раскритиковала США за отказ поддержать его кандидатуру, а американский постпред Майк Уолтц обвинил Париж в потворстве "некоторым из худших нарушителей прав человека".

"(Президент Франции Эммануэль) Макрон, возможно, очаровал президента США Дональда Трампа любезностями и изысканным ужином в Версальском дворце во время его июньского визита во Францию, однако задержка с одобрением нового посла показывает, что дипломатическая напряженность между двумя странами по-прежнему сохраняется", - указывает СМИ.