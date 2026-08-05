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Стратегический резерв американской нефти опустился до минимума с 1983 года - РИА Новости, 05.08.2026
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17:37 05.08.2026 (обновлено: 17:42 05.08.2026)
Стратегический резерв американской нефти опустился до минимума с 1983 года

Стратегический резерв нефти США на 31 июля снизился до 304,8 млн баррелей

© Fotolia / ekinaНефтяные вышки
Нефтяные вышки - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Fotolia / ekina
Нефтяные вышки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 31 июля, сократился на 2,841 миллиона баррелей.
  • Резерв снизился до минимальных с февраля 1983 года 304,809 миллиона баррелей.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 31 июля, сократился на 2,841 миллиона баррелей - до минимальных с февраля 1983 года 304,809 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Ниже уровень стратегических запасов был на конец недели по 18 февраля 1983 года, когда он составлял 303,746 миллиона баррелей.
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