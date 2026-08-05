Стратегический резерв американской нефти опустился до минимума с 1983 года

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 31 июля, сократился на 2,841 миллиона баррелей - до минимальных с февраля 1983 года 304,809 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Ниже уровень стратегических запасов был на конец недели по 18 февраля 1983 года, когда он составлял 303,746 миллиона баррелей.