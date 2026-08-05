СМИ: США почти лишились собственного производства высокочистого алюминия

Краткий пересказ от РИА ИИ США практически лишились собственного производства высокочистого алюминия после закрытия единственного крупного предприятия в 2022 году.

Около 90 % импорта высокочистого алюминия США получают из ОАЭ, но атаки беспилотников и перекрытие Ормузского пролива привели к нарушению поставок и росту цен на сырье.

Логистический кризис произошел в критический момент, когда Пентагону потребовалось срочно восполнить истощенные военные запасы.

ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. США практически лишились собственного производства высокочистого алюминия, необходимого для выпуска истребителей и бронетехники, после закрытия единственного крупного предприятия в 2022 году, передает в среду США практически лишились собственного производства высокочистого алюминия, необходимого для выпуска истребителей и бронетехники, после закрытия единственного крупного предприятия в 2022 году, передает в среду агентство Блумберг.

"Война с Ираном обнажила ключевую слабость оборонно-промышленной базы США : Америка фактически больше не производит высокочистый алюминий. Единственный крупный производитель в стране закрылся в 2022 году из-за стремительного роста цен на энергоносители, оставив правительство в зависимости от иностранных поставщиков", - говорится в публикации.

По данным источников агентства, около 90% импорта высокочистого алюминия Штаты получают из ОАЭ. Однако атаки беспилотников на заводы в Персидском заливе и перекрытие Ормузского пролива привели к нарушению поставок и росту цен на сырье до четырехлетнего максимума.

Как отмечает Блумберг, единственный крупный профильный завод в Кентукки продали под строительство дата-центра, а логистический кризис ударил по стране в критический момент, когда Пентагону потребовалось срочно восполнить истощенные военные запасы.