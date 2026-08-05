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Американский самолет-разведчик вновь заметили над Черным морем - РИА Новости, 05.08.2026
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15:09 05.08.2026
Американский самолет-разведчик вновь заметили над Черным морем

Американский самолет-разведчик Bombardier вновь заметили над Черным морем

© Фото : LeidosСамолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Leidos
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II в течение почти пяти часов патрулировал воздушное пространство вокруг Калининградской области во вторник.
  • В среду самолет продолжал патрулирование в акватории Черного моря.
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Американский самолет-разведчик в среду проводит патрулирование в районе южной части Черного моря после того, как днем ранее летал вокруг Калининградской области, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Во вторник Bombardier ARTEMIS II почти пять часов патрулировал воздушное пространство вокруг Калининградской области, пролетая через воздушное пространство Польши и Литвы.
Самолет, используемый ВВС США, вылетел со своей базы в аэропорту "Михаил Когэлничану" в Румынии около 08.50 мск. Подлетев примерно на 200 километров к берегам Грузии, он развернулся и направился в обратную сторону.
После этого, двигаясь по установленной траектории, борт вновь вошел в воздушное пространство Румынии и взял обратный курс.
По состоянию на 12.20 мск, самолет-разведчик продолжал патрулирование в акватории Черного моря.
Bombardier ARTEMIS II регулярно летает по такому маршруту. Также он часто совершает полеты вокруг Калининградской области. Последний раз он был замечен там во вторник, а на минувшей неделе три дня подряд патрулировал Черное море.
Борт был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II. Всего по заказу Пентагона было создано две таких машины Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.
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