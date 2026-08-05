Американский самолет-разведчик вновь заметили над Черным морем

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II в течение почти пяти часов патрулировал воздушное пространство вокруг Калининградской области во вторник.

В среду самолет продолжал патрулирование в акватории Черного моря.

ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Американский самолет-разведчик в среду проводит патрулирование в районе южной части Черного моря после того, как днем ранее летал вокруг Калининградской области, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Во вторник Bombardier ARTEMIS II почти пять часов патрулировал воздушное пространство вокруг Калининградской области , пролетая через воздушное пространство Польши и Литвы.

Самолет, используемый ВВС США, вылетел со своей базы в аэропорту "Михаил Когэлничану" в Румынии около 08.50 мск. Подлетев примерно на 200 километров к берегам Грузии, он развернулся и направился в обратную сторону.

После этого, двигаясь по установленной траектории, борт вновь вошел в воздушное пространство Румынии и взял обратный курс.

По состоянию на 12.20 мск, самолет-разведчик продолжал патрулирование в акватории Черного моря.

Bombardier ARTEMIS II регулярно летает по такому маршруту. Также он часто совершает полеты вокруг Калининградской области. Последний раз он был замечен там во вторник, а на минувшей неделе три дня подряд патрулировал Черное море.