СМИ: США продолжают обсуждать лицензию на ракеты Patriot для Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Соединенные Штаты продолжают обсуждать предоставление Киеву лицензии на производство ракет для систем Patriot.
- Президент США Дональд Трамп высказал сомнения по поводу данного соглашения.
- Обсуждается вариант производства на Украине лишь части компонентов ракет с финальной сборкой в одной из стран Европы.
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают обсуждать предоставление Киеву лицензии на производство ракет для систем Patriot даже после того, как президент США Дональд Трамп высказал сомнения по поводу данного соглашения, утверждает Рейтер со ссылкой на источники.
"США настаивают на продолжении переговоров о разрешении Украине производить ракеты-перехватчики Patriot... даже после того, как президент Дональд Трамп поставил такую сделку под сомнение", - пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники.
При этом, по данным агентства, обсуждается вариант производства на Украине лишь части компонентов ракет с финальной сборкой в одной из стран Европы.
Ранее американский лидер заявил в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставят ли Штаты Украине эту лицензию. Заявление прозвучало всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Зеленский утверждал, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий Киеву.