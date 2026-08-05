СМИ: США продолжают обсуждать лицензию на ракеты Patriot для Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ Соединенные Штаты продолжают обсуждать предоставление Киеву лицензии на производство ракет для систем Patriot.

Президент США Дональд Трамп высказал сомнения по поводу данного соглашения.

Обсуждается вариант производства на Украине лишь части компонентов ракет с финальной сборкой в одной из стран Европы.

ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают обсуждать предоставление Киеву лицензии на производство ракет для систем Patriot даже после того, как президент США Дональд Трамп высказал сомнения по поводу данного соглашения, утверждает Соединенные Штаты продолжают обсуждать предоставление Киеву лицензии на производство ракет для систем Patriot даже после того, как президент США Дональд Трамп высказал сомнения по поводу данного соглашения, утверждает Рейтер со ссылкой на источники.

В конце июля Трамп заявил, что Вашингтон пока не принял решение о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot. Он отметил, что подобное решение стало бы очень серьезным шагом.

"США настаивают на продолжении переговоров о разрешении Украине производить ракеты-перехватчики Patriot... даже после того, как президент Дональд Трамп поставил такую сделку под сомнение", - пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники.

При этом, по данным агентства, обсуждается вариант производства на Украине лишь части компонентов ракет с финальной сборкой в одной из стран Европы.